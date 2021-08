Qui est la petite amie de Jamie Redknapp, Frida Andersson ? Âge, ex-mari et enfants

Ex-footballeur et Sports aériens L’expert et commentateur Jamie Redknapp attend un bébé avec sa nouvelle petite amie Frida Andersson en novembre. Ils ont commencé à sortir ensemble il y a 18 mois.

Jamie Redknapp a été marié à l’auteure-compositrice-interprète Louise Redknapp pendant près de 20 ans entre 1998 et 2017.

Écrivant dans son autobiographie, Vous avez ceci, Louise aurait imputé son passage à Venez danser strictement en 2016 pour la rupture de leur mariage et a également estimé que beaucoup de gens se sont rangés du côté de Jamie lors de la séparation.

Peu de temps après la séparation, Redknapp, maintenant âgée de 47 ans, a commencé à voir Frida Andersson. Ils ont rendu public leur relation en août 2020 et en août 2021, ils ont été vus en train de profiter d’une « lune de bébé » en Grèce avant sa date d’accouchement en novembre.

Frida Andersson est une mannequin suédoise qui vit à Londres depuis le début de sa carrière de mannequin. Elle a signé avec NEXT Model Management au Royaume-Uni et Stockholm Model Management de MIKA en Suède.

C’est peut-être le premier enfant de Frida et Jamie ensemble, mais ils ont tous les deux des enfants d’un précédent mariage.

Frida a quatre enfants avec le gestionnaire de fonds spéculatifs américain Jonathan Lourie, 58 ans. Les enfants de Frida figurent sur son profil Instagram, mais elle protège leur identité en cachant leur visage et en ne divulguant pas leur nom.

Jamie a deux fils avec son ex Louise : Beau, 12 ans, et Charley, 16 ans, dont ils sont coparents.

Une source a dit Le soleil quand le couple a annoncé la nouvelle de leur bébé : « Jamie et Frida sont absolument ravis.

« Ils ont été pratiquement inséparables pendant le confinement, et leur relation n’a cessé de se renforcer.

« Jamie a dit à ses amis qu’il était vraiment excité d’être à nouveau papa – moins excité par les nuits blanches et le changement de couche.

« Mais lui et Frida seront des parents brillants et actifs. »

Les parents de Jamie, Harry et Sandra Redknapp, seraient ravis d’accueillir un autre petit-enfant dans la famille plus tard cette année.

Harry, qui est également un ex-footballeur et ancien entraîneur de football, a remporté Je suis une célébrité en 2018 et est avec sa femme bien-aimée Sandra depuis plus de 53 ans.