Ce fut un échec à sa sortie et c’est aujourd’hui un succès grâce à Netflix

Machines mortelles Il est revenu avec tout, après avoir été considéré comme l’un des pires films de 2018, et il l’a fait grâce au service de streaming Netflix. Comme on le sait, la plateforme a tendance à miser sur son contenu original, mais elle a aussi des productions tierces de diverses sociétés de production, comme c’est le cas avec Patins d’argent. Ce film Ce fut un échec commercial et il est aujourd’hui parmi les plus regardés au monde.

Qu’est-ce que Silver Skates? Résumé officiel : « Le 20ème siècle approche à grands pas. En hiver, Saint-Pétersbourg se transforme en un pays des merveilles de conte de fées où les rivières et les canaux gelés servent de routes glacées et sont bordés de patineurs et de marchés. La ville est la maison de Matvey, 18 ans, qui travaille comme livreur de patins à glace dans une boulangerie locale. Fils d’un pauvre allumeur de réverbères, son seul trésor est une paire de patins en argent qu’il a hérités de son père. Lorsqu’il est congédié à tort, il rejoint une bande de pickpockets qui travaillent dans le canaux, dirigés par Alex, mentalité révolutionnaire « .

Selon les données du site FlixPatrol, le film The Silver Skates, comme on l’appelle aussi, est classé numéro 5 des Netflix les plus regardés dans le monde. Contrairement aux moteurs mortels, ce film a eu de bonnes critiques de la presse spécialisée: le public l’a approuvé, selon Tomates pourries, et avait des opinions partagées mais positives. Concernant le site IMDb, a une note de 7,0 / 10.

Patins d’argent une adaptation du roman américain « Hans Brinker, ou les patins d’argent », réalisé par Michael Lockshin. Sortie le 1er octobre 2020 au Festival international du film de Moscou et plus tard dans les cinémas russes, plus précisément le 10 décembre, après avoir reporté plus d’une fois son lancement en raison de la pandémie de coronavirus.







Il a été considéré comme un flop au box-office après avoir récupéré un total de 490,1 millions de roubles sur un budget de 500 millions, entraînant une perte de près de 10 millions de roubles.. Heureusement, il a été acquis par Netflix, étant le premier film russe diffusé en streaming, et arrive au catalogue le 16 juin. Aujourd’hui, quelques jours plus tard, il est déjà considéré comme un succès pour ses visualisations.