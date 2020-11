Un énorme 12 minutes de nouveau gameplay aussi "Les âmes du démon"

L’un des titres de lancement les plus attendus sur PlayStation 5 est sans aucun doute le remake de Demon’s Souls. Et comme si nous ne l’attendions pas assez, le fabricant Sony publie désormais 12 minutes complètes de nouveau gameplay.

Le directeur créatif de Sony Entertainment Interactive, Gavin Moore, nous guide à travers la nouvelle vidéo de gameplay. Il parle des améliorations que le remake a apportées à l’original, mais aussi de ce que les développeurs de Bluepoint Games ont intelligemment laissé inchangé.

Liquide ou cinématographique?

« Demon’s Souls » fonctionne soit en 60 FPS en douceur et en 4K dynamique, soit en 30 FPS, mais ensuite en véritable 4K. Mais ce ne sont pas seulement les yeux, mais aussi les oreilles: grâce à l’audio 3D, le royaume fantastique de Boletaria sonne encore plus vivant. Les développeurs ont intégré des milliers de nouveaux effets sonores pour cela, et le retour haptique du nouveau contrôleur DualSense devrait rendre les coups d’épée encore plus robustes.

Le comportement et les positions des adversaires sont restés les mêmes. Moyens: Si vous jouiez déjà à « Demon’s Souls » à l’époque, vous n’avez pas besoin d’apprendre de nouvelles tactiques, les ennemis et les boss se comportent comme dans la version PS3. Donc, le test parfait pour savoir si votre mémoire musculaire est vraiment aussi prononcée que vous le dites!

Disponible au lancement de la PS5

« Demon’s Souls » sera disponible lors de la mise en vente de la PlayStation 5 le 19 novembre. Exactement le bon programme de contraste pour les joueurs hardcore nerveux pour qui le nouveau jeu « Spider-Man » est trop facile.