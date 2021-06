La star de Sweet Tooth Dania Ramirez célèbre le succès de Netflix alors que la photo de bikini jaune refait surface

C’est définitivement l’été. Et une photo ensoleillée de Dania Ramírez en bikini jaune a refait surface alors que l’actrice célèbre le succès de sa très populaire série Netflix basée sur un titre de DC Comics. Si vous avez dormi sur Dent sucrée, sortez-le de sous votre oreiller et participez à un conte dystopique qui suit les aventures de Gus – en partie cerf, en partie garçon – qui quitte sa maison dans la forêt pour trouver le monde extérieur ravagé par un événement cataclysmique. Il rejoint une famille hétéroclite d’humains et d’hybrides animaux-enfants comme lui qui fuient ceux qui ont l’intention de les traquer. Filmé en Nouvelle-Zélande et produit par Robert Downey Jr., Ramirez a sauté sur l’occasion de plonger dans le monde de DC Comics.

L’actrice Sweet Tooth Dania Ramirez impressionne en bikini jaune https://t.co/y1E1n0Y2fE – Le Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) 4 juin 2021

Connue pour ses personnages glamour comme Cendrillon dans la série ABC Il était une fois, le rôle de Ramirez dans « Aimee Eden » dans Dent sucrée montre un côté plus graveleux, un ancien thérapeute. maintenant charognard et constructeur d’un sanctuaire pour les hybrides après que quelqu’un en ait abandonné un dans son complexe.

Nos producteurs @Robert Downey Jr et @susan_downey_official et leur #HybridWays pour la vie! MDR! ???????????? Repost – Si nous avons appris quelque chose chez Team Downey, c’est que l’avenir est hybride…#SweetToothhttps://t.co/9vWwPXZBOy – Dania Ramirez (@DaniaJRamirez) 21 juin 2021

Dent sucrée est basé sur un DC Comics bande dessinée en série limitée. Le monde a été victime d’un virus mortel qui pourrait également être lié aux mystérieuses naissances de bébés hybrides nés en partie humains et en partie animaux. « C’est un genre d’aventure différent qui est plein de magie et d’émerveillement dans le mélange d’obscurité », explique l’actrice dominicaine-américaine Dania Ramirez, « C’est ce qui la rend vraiment spéciale. »

« Le rôle m’a vraiment parlé d’une manière qu’aucun autre rôle n’a jamais eu. Je traversais une période de transition dans ma vie un peu comme Aimee Eden. Lorsque nous rencontrons Aimee pour la première fois, c’est une thérapeute qui est un peu perdue dans le mondain C’est après le « Big Crumble » qu’elle sort de son bureau dans un monde post-apocalyptique où la nature a récupéré sa Terre et les animaux courent en liberté, qu’elle voit une opportunité de recommencer son voyage ; c’est lorsqu’elle rencontre la plus précieuse petite fille mi-cochon/mi-humaine qu’elle commence vraiment à comprendre son but. »

« Dans ma propre vie, je me suis retrouvé à travailler tout le temps loin de ma famille, alors j’ai décidé de prendre du temps pour être à la maison avec mes enfants lorsqu’ils sont entrés dans leur première année d’école. Mes enfants sont tout pour moi et ma famille donne moi mon objectif, alors passer ce temps à la maison avec eux et ensuite trouver une nouvelle appréciation de la nature à travers ce rôle au milieu d’une pandémie m’a changé pour le mieux. Au fur et à mesure que les épisodes continuaient, j’ai vu Aimee devenir mère comme une figure pour tous les enfants hybrides orphelins qui ne reculent devant rien pour les protéger et, tout comme elle, je crois qu’il faut faire ma part pour faire de ce monde un endroit meilleur et plein d’espoir pour que mes enfants grandissent. »

La série Netflix a conquis le cœur et l’imagination de millions de personnes en cette période de bouleversements et de changements. Mais contrairement à certains contes apocalyptiques, Dent sucrée est un conte familial avec des leçons apprises sur l’acceptation, la bravoure, le fait de grandir, ce que signifie vraiment la famille et la prise en charge de Mère Nature. La narration de James Brolin commence et termine chaque épisode avec notre leçon apprise et un récit de ce qui va arriver. Le tour de Will Forte en tant que père de notre personnage principal, Gus, faisant tout ce qu’il peut pour apprendre à son fils à vivre de la terre et à survivre par lui-même vous fera sortir le Bambi-mouchoirs de grande taille.Ce n’est pas un mystère pourquoi cette série est un succès et pourquoi Dania Ramirez a des raisons de se réjouir. Blottissez-vous avec vos bébés en fourrure et Kleenex, et poussez le jeu.

Sujets : Dent sucrée, Netflix, Streaming