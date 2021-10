Mercredi de Tim Burton: voici ce que nous savons jusqu’à présent sur le spin-off de la famille Addams de Netflix

La famille Addams a été créée par le dessinateur Charles Addams en 1938. Les personnages effrayants et loufoques faisaient partie d’une émission télévisée classique qui s’est déroulée du 18 septembre 1964 au 8 avril 1966, et a ensuite été présentée dans une variété musicale en direct. spectacle, séries animées et films tels que La famille Addams à partir de 1991, Valeurs de la famille Addams à partir de 1993, Réunion de la famille Addams de 1998, et des films d’animation de 2019 et 2021.

Maintenant, une nouvelle série arrive : elle s’intitule Mercredi, il est réalisé par Tim Burton, et il sera diffusé sur Netflix.

Le site Web What’s on Netflix a déclaré en février de cette année que Netflix avait remporté la guerre des enchères sur l’émission, qui a reçu cette description officielle sur IMDb : « Suit les années de mercredi Addams en tant qu’étudiant à Nevermore Academy, quand elle tente de maîtriser sa capacité psychique émergente, contrecarrer une monstrueuse tuerie qui a terrorisé la ville locale et résoudre le mystère qui a impliqué ses parents. »

IMDb répertorie également le casting, qui compte et crédite tous les principaux acteurs. D’abord, en tant que star de la série, il y a Jenna Ortega, connue pour ses rôles dans Tu, Camp Crétacé. Hélène d’Avalor, Jeanne la Vierge et Iron Man 3. Ses parents, Morticia et Gomez, sont interprétés par Catherine Zeta-Jones et Luis Guzmán. Le site répertorie également Isaac Ordonez de Une ride dans le temps comme Pugsley Addams, Victor Dorobantu comme Thing et George Burcea comme Lurch. Le public devra rester à l’écoute pour voir si d’autres personnages mystérieux et effrayants, tels que Oncle Fester, Grandmama, Cousin Itt et Kitty Kat, se présentent ou non.

Depuis Mercredi se concentrera sur le temps passé par ce personnage à l’école, l’histoire impliquera également des pairs et des membres du personnel tels qu’Enid Sinclair, un loup-garou; Bianca Barclay, une sirène ; Gwendoline Christie en tant que principale Larissa Weems; et Thora Birch dans le rôle de Mme Tamara Novak, la seule enseignante humaine de l’école.

Depuis que la nouvelle de ce nouveau projet télévisé de la famille Addams a éclaté, les fans se sont interrogés sur la date de sortie. Selon What’s on Netflix, le tournage principal a commencé en septembre. Ainsi, même si une date de première cet automne serait géniale, cela n’arrivera probablement pas avant la fin de 2022 ou le début de 2023.

Lorsque Mercredi tombe sur Netflix, cependant, les téléspectateurs peuvent s’attendre à huit épisodes d’environ 60 minutes chacun. En tant que série télévisée (plutôt qu’un film), cela marquera également les débuts de réalisateur télévisé de Tim Burton.

Nous avons donc cette famille bien connue et intrigante, qui comprend une fille détective et infusée surnaturellement. Nous avons une tuerie et un mystère. Nous avons toutes les relations différentes et diverses à Nevermore Academy, un internat unique en Nouvelle-Angleterre. Nous avons tout à venir sur Netflix, le service de streaming incontournable qui nous permet de regarder et de revoir tous nos favoris. Et nous avons Tim Burton, célèbre pour des œuvres comme Beetlejuice, Edward aux mains d’argent et Le cauchemar avant Noël.

Avec tout ce qui précède, ça va être dur d’attendre, mais ça en vaudra la peine, quand Mercredi libère-t-il !

Sujets : Mercredi, La famille Addams, Netflix