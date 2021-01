« Attack On Titan » terrifie les réseaux sociaux avec un nouveau hashtag

Le dernier épisode de la quatrième saison de « Attack On Titan » s’est terminé par l’une des conclusions plus choquant dans l’histoire sombre et fantastique, avec Eren Jaeger brisant un « Déclaration de guerre » par le chef de la famille Tybur, entraînant des tendances dans les réseaux sociaux.

Le dernier épisode présenté Eren et Reiner ont une conversation de cœur à cœur ce qui a abouti à ce que les plans de l’équipe de reconnaissance commencent à se dérouler, et il est clair que le prochain épisode de l’anime de « Attack On Titan » aura plus que quelques feux d’artifice entre l’équipe et tout Marley.

Comme mentionné ci-dessus, les utilisateurs des réseaux sociaux, en particulier Twitter ils étaient choqués pour ledit chapitre montrant ses premières impressions dudit acte avec le hashtag « Déclaration de # guerre ».

« L’attaque des Titans » est diffusé sur Crunchyroll tous les dimanches, et nous sommes actuellement sur le Chapitre 5 de la dernière saison, où nous verrons enfin une partie de la conclusion finale de l’anime cela nous a tous gardés accro pendant des années.