Le fondateur des Razzies regrette la nomination de Shelley Duvall pour The Shining

Le brillant obtenir la reconnaissance aux Golden Raspberry Awards s’est toujours distingué comme l’un des plus grands faux pas de la remise des prix parodiques, étant donné que le film est désormais largement considéré comme l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma. Lors des tout premiers Razzies en 1981, le réalisateur Stanley Kubrick a été nominé pour le pire réalisateur pour Le brillantun factoïde difficile à comprendre en 2022. Également nominé la même année pour la pire actrice était pour Le brillant était Shelley Duvall, qui n’a peut-être pas beaucoup agi compte tenu du temps qu’elle a eu pour filmer le film.

Ces jours-ci, il est assez bien connu que Kubrick a été plutôt dur avec Duvall lors de la production de Le brillant. Le tournage exténuant a nui à la santé physique et mentale de Duvall, et compte tenu de ce que nous savons maintenant de la situation, la nomination de Duvall à Razzie est particulièrement controversée. La co-fondatrice de Razzie, Maureen Murphy, a récemment admis, par Variety, qu’elle regrette maintenant d’avoir permis à Duvall d’être nominée pour la pire actrice.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Connaissant la trame de fond et la façon dont Stanley Kubrick l’a en quelque sorte pulvérisée, je retirerais cela », a déclaré Murphy.

Si vous vous demandez, le « gagnant » du pire réalisateur était Robert Greenwald pour Xanadu tandis que Brooke Shields a remporté le prix Razzie de la pire actrice pour Le lagon Bleu. John JB Wilson, qui a cofondé les Razzies avec Murphy, soutient la nomination de Kubrick même s’ils ont des regrets pour celle de Duvall. Wilson dit que la décision de nommer Kubrick découlait des changements qu’il avait apportés au roman original de Stephen King lors de l’adaptation de l’histoire au grand écran.

« Les membres votants de la toute première année étaient en grande partie des personnes avec lesquelles Maureen et moi travaillions dans une entreprise de remorques », a expliqué Wilson. « Un groupe d’entre nous qui avaient lu le roman de Stephen King est allé voir Le brillant le soir où il a ouvert au Chinese, et nous nous moquions de ce que Kubrick avait fait avec le roman. Le roman était bien plus époustouflant visuellement, bien plus terrifiant, bien plus captivant, et nous ne pouvions pas comprendre pourquoi vous achèteriez un roman qui contenait toutes ces opportunités visuelles et ne ferait pas le truc topiaire, ne ferait pas les serpents dans le tapis, pas les visions des enfants.

Wilson a ajouté: « Si vous allez dire que c’est Le brillant, vous devez avoir certains éléments clés là-dedans qui ne l’étaient pas. Et si je comprends bien, c’est Kubrick qui a décidé ce qu’ils ont coupé du roman. Donc je ne me sens pas si mal à propos de Stanley Kubrick.

« Exactement. Je pense que ce type est surestimé », a déclaré Murphy, bien qu’elle admette que Le brillant est un bon film. «Il a fait un bon film, et c’était à peu près tout. Et nous sommes prêts à dire: « Ouais, peut-être que cela n’aurait pas dû être nominé. » Tout le monde fait des erreurs. C’est être humain.

Shelley Duvall n’a aucune mauvaise volonté envers Stanley Kubrick





Warner Bros’

Cela fait plus de quatre décennies, mais Shelley Duvall a toujours du mal à se souvenir des expériences qu’elle a eues en filmant Le brillant. L’année dernière, l’actrice a parlé de la situation dans une longue interview avec The Hollywood Reporter. Regarder des images du film a fait pleurer Duvall en se rappelant à quel point il était difficile pour son corps et son esprit de devoir pleurer toute la journée, tous les jours pendant une longue période. Elle admet également que même si Kubrick avait un côté rude pour lui, Duvall le décrit comme « très chaleureux et amical » avec elle et ne semble pas avoir de ressentiment pour le tournage exténuant.





« Au bout d’un moment, ton corps se rebelle. Il dit : ‘Arrête de me faire ça. Je ne veux pas pleurer tous les jours.’ Et parfois, cette seule pensée me faisait pleurer », a déclaré Duvall à propos du tournage constant de scènes de pleurs. « Se réveiller un lundi matin, si tôt, et se rendre compte que tu devais pleurer toute la journée parce que c’était prévu – je commencerais juste à pleurer. Je dirais: » Oh non, je ne peux pas, je peux » t.’ Et pourtant je l’ai fait. Je ne sais pas comment j’ai fait. Jack m’a dit ça aussi. Il a dit : « Je ne sais pas comment tu fais. »

À propos de Kubrick, Duvall a ajouté : « Il a cette tendance en lui. Il l’a définitivement. Mais je pense surtout parce que les gens ont été comme ça avec lui à un moment donné dans le passé. Ses deux premiers films étaient Le baiser du tueur et La tuerie. Non, [he wasn’t cruel]. Il était très chaleureux et amical avec moi. Il a passé beaucoup de temps avec Jack et moi. Il voulait juste s’asseoir et parler pendant des heures pendant que l’équipage attendait. Et l’équipage disait : ‘Stanley, nous avons environ 60 personnes qui attendent.’ Mais c’était un travail très important. »





Les Golden Raspberry Awards 2022 sont prévus le 26 mars. Diane la comédie musicale mène la liste avec neuf nominations tandis que d’autres films avec beaucoup de reconnaissance incluent Karine, La femme à la fenêtre, Cher Evan Hansenet Space Jam : un nouvel héritage.





Le PDG de Sony célèbre le succès d’Uncharted et l’appelle une « nouvelle franchise de films à succès » Uncharted a toujours semblé être un film qui n’allait pas seulement être une sortie solo pour Nathan Drake de Tom Holland, et maintenant ce ne sera certainement pas le cas.

Lire la suite





A propos de l’auteur