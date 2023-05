Quel personnage de « The Lord of the Skies 8 » est mort au chapitre 76

La Saison 8 de « Le Seigneur des Cieux » rien n’est sauvé et a déjà eu plusieurs morts de personnages très appréciés par le public. Au chapitre 76 du Série Telemundodiffusée le 4 mai, Rutila Casillas a subi une grande perte.

Auparavant, le nouvel épisode du programme montrait la mort de Corina Saldaña, interprétée par Karla Carrillo. Sa sortie a été très surprenante après son intégration dans l’histoire de la saison 5.

A cette occasion, un autre personnage encore plus stellaire a également dit au revoir à « El señor de los cielos », laissant non seulement le personnage de Carmen Aub navré, mais aussi des milliers de fans.

QUEL PERSONNAGE DE « LE SEIGNEUR DES CIEUX » EST MORT AU CHAPITRE 76 DE LA SAISON 8 ?

Dans l’épisode 76 de la saison 8 de « The Lord of the Skies », Super Javi a été choisi pour dire au revoir au programme. Le personnage d’Alejandro López a été acculé par la DEA. Elle avait un choix à faire : se rendre ou les affronter. Malheureusement, il n’a pas pu s’empêcher d’être abattu.

Super Javi acculé par la DEA dans la saison 8 de « El Señor de los Cielos » (Photo: Telemundo)

Dans une scène déchirante, vous pouvez voir comment Rutila Casillas tient tout en sang et sanglote inconsolablement.

« Merci pour tout ce que tu m’as donné, c’était mon plus beau cadeau, je ne pensais pas que tu pouvais autant aimer avec ton âme», a déclaré Super Javi à son partenaire.

Le personnage a fait ses débuts dans la série en 2014, même si pendant trois saisons, il n’était qu’un personnage secondaire. Cependant, à partir de la sixième saison, il a acquis une plus grande importance, puisqu’il a commencé une relation tendre avec Rutila Casillas.

COMMENT VOIR « THE LORD OF HEAVENS 8″ ?

Le feuilleton est diffusé à partir de 21h/8h aux États-Unis du lundi au vendredi.

Bien sûr, ces chapitres ne peuvent pas encore être vus en Amérique latine, mais on s’attend à ce qu’à l’avenir, ils puissent atteindre la plate-forme Netflix.