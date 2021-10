Captain America en anime : voici à quoi ressemble Chris Evans en Erwin de Shingeki no Kyojin

L’un des personnages les plus aimés de l’anime Shingeki no Kyojin c’est lui Capitaine Erwin Smith, 13ème Commandant du Corps d’Exploration qui a une grande intelligence et est très respecté par les hommes sous ses ordres. Il a développé le « Entraînement à distance pour la détection d’ennemis », une stratégie qui a grandement profité au Corps d’Exploration, lui donnant de plus grandes possibilités contre la menace des Titans. Impressionnant!

Le regard de Erwin Il est très similaire à celui de l’une des stars les plus reconnues de la Univers cinématographique Marvel: Chris Evans, qui a donné vie à Capitaine Amérique dans ce contexte. Bien sûr, la stature du personnage qui joue dans l’anime, ajoutée à ses cheveux blonds et à sa constitution physique, nous rappelle l’acteur de Vengeurs. A tel point que les fans de Shingeki no Kyojin Ils demandent que cet acteur agisse comme Erwin dans un anime d’action en direct.

Les fans veulent voir Chris Evans dans le rôle d’Erwin

La caractéristique unique des deux héros est également utile : ils sont militaires. Steve Rogers combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et après avoir été gelé pendant de nombreuses années a été sauvé pour retourner à l’action comme le Capitaine Amérique. Erwin il a lutté contre la menace des Titans, perdant même un bras au sauvetage d’Eren Jaeger et d’Historia. Deux personnages distingués par leur courage.

Maintenant, un superbe fan art révèle à quoi cela ressemblerait Chris Evans Dans le rôle de Erwin, rôle pour lequel certains jurent qu’il est né. Il y a beaucoup de followers qui ont porté cette demande aux réseaux en tenant compte de la possibilité d’une action en direct de Shingeki no Kyojin. « Rend le possible! » demandent ces fans de l’histoire troublante sur l’attaque de ces êtres qui dévorent les humains sans pitié.

Avec les cheveux blonds si caractéristiques du commandant et aussi de l’acteur, l’incroyable illustration recrée avec une précision impeccable l’apparence de Chris Evans portant l’uniforme de la milice du Paradis, nous laissant un résultat qui stimulera encore plus tous ceux qui sont témoins de ce travail de Cour d’Ellis. Félicitations à l’artiste !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂