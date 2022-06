Explication : comment une équipe de scientifiques japonais a inventé la « peau humaine vivante » pour les robots qui se guérit d’elle-même

20 juin 2022 13:28:37 IST

Si vous avez déjà pensé qu’Arnold Schwarzenegger Terminateur ne peut jamais être une possibilité réelle, ou que c’était au moins mille ans dans le futur, détrompez-vouscar une équipe de scientifiques japonais a mis au point une « vraie » peau vivante d’apparence humaine pour les robots, qui se guérit d’elle-même.

La création d’humains artificiels ou d’humanoïdes est l’objectif de beaucoup depuis des siècles. Il y a eu des exemples de cette pratique même dans la mythologie grecque. Mais nous n’avons jamais été aussi près d’atteindre un objectif réaliste robot ressemblant à un humain que nous le faisons actuellement.

Une équipe de scientifiques japonais de l’Université de Tokyo a en fait développé une peau humaine vivante à partir de cellules de peau humaine. Ce nouveau matériau se sent, fonctionne et se comporte exactement comme la peau normale d’un être humain. La peau fabriquée en laboratoire a généré avec succès l’apparence et le toucher de la vraie peau humaine et s’est avérée repousser l’eau et se réparer lorsqu’elle est blessée par des blessures et des écorchures mineures.

Cette nouvelle peau « vivante » pour les robots pourrait pousser encore plus loin les progrès vers la robotique humanoïde. C’est parce que l’apparence « réelle » est l’une des principales priorités des ingénieurs et des chercheurs pour les robots humanoïdes. Imaginez si Elon Musk s’est approprié cette technologie pour le bot Tesla.

Étant donné que ces robots sont conçus pour fonctionner directement dans les secteurs de la santé et des services, ils doivent avoir l’air réels et humains pour éviter d’effrayer les gens. Seulement cette fois, il semble que la science se soit surpassée.

Shoji Takeuchi, professeur à l’Université de Tokyo qui dirigeait l’équipe de scientifiques, explique que les chercheurs ont créé un nouveau type de méthode de moulage des tissus au lieu de couper la peau pour s’adapter au doigt. Ensuite, ils ont immergé le doigt dans un cylindre rempli d’un mélange de collagène et de fibroblastes dermiques humains qui est une forme de tissu cutané humain. Fondamentalement, ils devaient utiliser les deux principaux composants du tissu de connectivité de la peau.

Ce plan a réussi à faire une peau vivante pour les robots en raison de sa tendance naturelle à rétrécir. En séchant, le mélange a rétréci et s’est étroitement conformé au doigt robotique et lui a donné un aspect réaliste mais quelque peu moite.

Takeuchi pense que la peau vivante est la « solution ultime » pour que les robots ressemblent à des créatures vivantes. Et il semble que les chercheurs soient sur le point de fabriquer de la peau vivante pour les robots. L’équipe envisage de proposer son nouveau développement à certaines des plus grandes sociétés japonaises de robotique dans le monde.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂