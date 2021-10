Adam Levine répond aux critiques de sa réaction à un fan pendant un concert

Le chanteur de Maroon 5, Adam Levine, a répondu aux critiques qu’il a reçues depuis qu’une vidéo de lui reculant visiblement d’un fan qui a envahi la scène est devenue virale. Vous pouvez voir l’incident et son explication dans la vidéo ci-dessous.

Donc, avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de souligner que Levine avait les yeux fermés lorsque la personne s’est précipitée sur scène et l’a attrapé.

De plus, il y a toujours une pandémie en cours, vous pouvez donc comprendre pourquoi lui – ou n’importe qui, d’ailleurs – ne voudrait pas être attrapé et étreint par qui que ce soit sans son consentement.

Quoi qu’il en soit, après que la vidéo tournée samedi soir au Hollywood Bowl soit devenue virale, les gens n’ont pas tardé à critiquer la réaction de Levine envers l’un des fans de son groupe et à affirmer qu’il pense qu’ils sont «en dessous» de lui d’une manière ou d’une autre.

Maintenant, le chanteur s’est exprimé pour clarifier sa position et tenter d’expliquer ce qui s’est passé.

« Penser que n’importe qui pourrait croire que je pensais que je pensais… que nos fans étaient en dessous de nous, ou moins que nous, me retourne l’estomac. Ce n’est tout simplement pas qui je suis. Ce n’est pas ce que j’ai jamais été. »

des images récentes d’adam levine grimaçant parce qu’un fan a sauté sur scène et l’a touché prouve une fois de plus à quel point adam levine est un connard pic.twitter.com/00eMDrSMXN

« Parfois, lorsque vous êtes surpris, vous devez vous en débarrasser et passer à autre chose, car je fais mon travail là-haut. Et c’est ce dont je suis fier.

« Je dois donc vous faire savoir quel est mon cœur – et mon cœur est ce lien qui existe entre le groupe qui se produit sur scène et les fans. »

Un autre a déclaré: « Il doit s’asseoir et être humble pendant une seconde.

Adam Levine a le droit d’être déconcerté par un fan qui saute sur scène et le touche. C’est un être humain et cela s’appelle CONSENTEMENT. Tout cela « bien, il devrait apprécier ses fans !! ».. bien ses fans devraient apprécier qu’il est un être humain avec des limites.

Je m’en prendra à toute personne essayant de diaboliser Adam Levine pour ne pas vouloir que des étrangers fous sautent sur scène pendant qu’il fait son travail et mettent la main sur lui. nous n’avons pas droit aux célébrités, vous ne pouvez pas simplement toucher les gens et ils ne devraient pas avoir à sourire quand vous le faites lol

les gens sur tiktok sont fous. ils appellent adam levine un connard qui doit s’humilier parce qu’il a agi avec dégoût lorsqu’un ÉTRANGER a couru et l’a attrapé alors qu’il faisait son travail LES YEUX FERMÉS !!!! comme comment les gens défendent-ils ce comportement ?? le consentement n’est-il pas une chose ?? pic.twitter.com/1F6lTOZg3q

Quelqu’un d’autre a commenté: « Sa réaction était tout à fait normale et valable pour quelqu’un qui a été touché de manière non consensuelle par un étranger qui a enfreint à la fois les règles du lieu et les limites personnelles pendant un set.