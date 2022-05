Cannes 2022 : quels films espagnols sortiront

Une nouvelle édition de festival du film de Cannes il est ici. Et c’est que cela 17 mai l’un des grands événements cinématographiques a commencé dans la ville française, qui se tiendra jusqu’à la prochaine samedi 28. Dans la sélection officielle, des productions d’artistes de différents pays sont présentées. L’Espagne n’était pas en reste : quatre films et deux courts métrages sont prêts à être présentés et à concourir au festival.

Deux premiers films sont les gros paris : L’eau Oui Polaris. Le premier d’entre eux correspond à Elena López Riera, qui a participé à différents festivals comme San Sebastián, bien qu’avec des courts métrages. Cette fois, il le fera en grand, puisque le casting du film est composé de Luna Pamies, Bárbara Lennie, Nieve de Medina et Alberto Olmo. Pour sa part, Polaris Réalisé par Ainara Vera, c’est le seul film au programme de l’Association pour la Distribution du Film Indépendant à Cannes 2022.

Tourment sur les îlescorrespondant au cinéaste catalan Albert Serra, fera également partie de Cannes 2022. Dans le même esprit, il sera présenté au concours comme les meilleurs, le dernier film de Rodrigo Sorogoyen, arrivé presque au dernier moment. Comme chaque année, les courts métrages ne manqueront pas : Nisam je stigao volkhetipar Anna Fernández de Paco, et cordes, d’Estíbaliz Urresola, sont d’autres productions espagnoles du festival. Découvrez de quoi parle chacun d’eux !

+ Les films espagnols de Cannes 2022

– L’eau

Adresse: Elena López Rivera

Parcelle: Dans une petite ville du sud-est de l’Espagne, une vieille croyance populaire veut que certaines femmes soient prédestinées à disparaître à chaque inondation lorsqu’une tempête menace de faire déborder à nouveau la rivière de la ville qui la traverse.

-Polaris

Adresse. Aïnara Vera

Parcelle: Hayat, navigatrice experte de l’Arctique, navigue loin des humains et du passé de sa famille en France. Mais lorsque sa petite sœur Leila donne naissance à une fille, Inaya, leur monde est bouleversé ; nous assistons à son voyage, guidé par l’étoile polaire, pour surmonter le destin de la famille.

– Tourment sur les îles

Adresse: Albert Serra

Parcelle: Sur une île de la Polynésie française, une écrivaine revient dans son pays après avoir triomphé en France avec un roman. Cependant, elle est désorientée et en crise créative. Devant l’impossibilité d’écrire de nouvelles œuvres, il décide d’accepter un travail de traduction simultanée avec un ambassadeur. Une étrange attirance amoureuse s’installe entre eux, pleine de contrastes. Peu à peu, il se rend compte du cynisme de la politique internationale, avec une menace latente de nouveaux essais nucléaires par le gouvernement français. Son histoire d’amour avec l’ambassadeur sera affectée par ce conflit, et l’intérêt et la romance se mêleront de manière déroutante et absorbante jusqu’à la triste fin.

– En tant que bestas

Adresse: Rodrigo Sorogoïen

Parcelle: Un couple de Français d’âge moyen s’installe dans un village local, à la recherche d’une proximité avec la nature, où leur présence enflamme deux habitants au point d’une hostilité ouverte et d’une violence choquante.

+ Les courts métrages espagnols de Cannes 2022

– Nisam je stigao volkheti

Adresse: Anna Fernández de Paco

Parcelle: Marko et Maja quittent un appartement à Sarajevo. La dépression de Maja transforme la lutte de Marko en poésie et, diffusés à la radio, les poèmes de Marko deviennent le dernier pont de communication entre eux.

– Cordes

Adresse: Estibaliz Urresola

Parcelle: Aujourd’hui, Rita a une réunion importante avec ses partenaires de chant : le chœur de femmes auquel elle appartient risque de se dissoudre car ils ont perdu la subvention municipale avec laquelle ils louaient l’espace de répétition. Pourtant, l’une des plus grosses entreprises de la vallée, très polluante, a proposé au groupe un parrainage alléchant qui signifierait le salut de la formation. Les femmes se sont réunies pour délibérer d’accepter ou non l’argent de l’entreprise.

