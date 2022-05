Elemental, nouveau film Pixar : de quoi il s’agira et tout ce que vous devez savoir

Le producteur d’animations Pixar vient de dévoiler le concept de son 27ème film intitulé »Élémentaire », qui sortira en salles le 16 juin 2023. Son histoire mettra en scène des personnages basés sur les quatre éléments, qui vivent ensemble dans une grande ville. Pour le moment, Pixar n’a dévoilé qu’une image où l’on peut voir deux des personnages principaux se promener dans l’incroyable ville à l’architecture basée sur le feu, la terre, l’eau et l’air.

Le réalisateur du film »Un grand dinosaure », Pierre Sonn, prendra en charge ce nouveau projet. « Elemental » ne suivra pas Wade et Ember, deux personnages d’eau et de feu où l’un est le garçon détendu et insouciant, et l’autre est la fille fougueuse et grossière, avec un contraste entre les deux personnages. En cours de route, ils découvriront qu’ils ont beaucoup de choses en commun malgré les différences apparentes entre le feu et l’eau.

L’idée du film est née de Sohn et de ses expériences à New York, mais avec la touche classique de Pixar consistant à donner vie à quelque chose de totalement différent de la vie réelle. « Mes parents ont immigré de Corée au début des années 1970 et ont construit une épicerie animée dans le Bronx », a déclaré le directeur dans un communiqué. « Nous étions parmi de nombreuses familles qui se sont aventurées dans un nouveau pays avec des espoirs et des rêves, nous avons tous mélangé dans un grand saladier de cultures, de langues et de beaux petits quartiers. C’est ce qui m’a amené à Elemental. »

Apparemment, le prochain film de Pixar montrera comment différentes cultures se mélangent souvent et comment les gens en viennent à comprendre les mérites et les coutumes d’autres traditions. Concernant le fait de donner vie aux éléments, Sohn a ajouté : « Notre histoire est basée sur les éléments classiques : le feu, l’eau, la terre et l’air. Certains éléments se mélangent et d’autres non. Et si ces éléments étaient vivants ? » Denise Rame rejoindra Sohn pour donner vie à Elemental.

Malgré le fait qu’il s’agisse du nouveau projet de Pixar, la société de production a un autre film sur la liste des sorties en attente, avec le spin-off de Toy Story avec Chris Evans, » Lightyear ». Cette histoire nous parlera de l’origine de Buzz Lightyear, le personnage sur lequel le jouet était basé. Ici, nous verrons le protagoniste s’aventurer sur une planète lointaine à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre avec ses compagnons et son commandant où ils devront affronter le diabolique empereur Zurg.

» Elemental » sortira en salles le 16 juin 2023, tandis que » Lightyear » sortira en salles le 17 juin de cette année.