Le nouveau film de torture Netflix de Chris Hemsworth a des vibrations de miroir noir

Avec un nouveau Miroir noir saison encore à un stade embryonnaire de développement, les fans de la série doivent chercher ailleurs leur solution dystopique. Et un film Netflix en particulier s’est démarqué comme le parfait Miroir noir remplacement.

Tête d’araignée, avec Chris Hemsworth, devrait arriver sur la plateforme de streaming le 17 juin et les gens sont très excités. Jetez un oeil à la bande-annonce ci-dessous:

Le synopsis détaille la distribution principale, ainsi que l’intrigue très sombre, vaguement basée sur un livre de George Saunders du même nom.

« Dans un pénitencier à la pointe de la technologie dirigé par le brillant visionnaire Steve Abnesti (Chris Hemsworth), les détenus portent un appareil chirurgicalement attaché qui administre des doses de médicaments psychotropes en échange de peines commuées », lit-on.

Spiderhead sortira sur netflix le mois prochain. Crédit : Netflix

« Il n’y a ni barreaux, ni cellules, ni combinaisons orange. Dans Tête d’araignéeles bénévoles incarcérés sont libres d’être eux-mêmes.

« Basé sur la nouvelle du New Yorker de George Saunders, SPIDERHEAD est un thriller psychologique sombre et amusant réalisé par Joseph Kosinski (Tron l’héritage, Top Gun : Maverick) et écrit par Rhett Reese & Paul Wernick. »

Le long métrage a été annoncé pour la première fois en 2019, où Chris Hemsworth et Jurnee Smollett ont été révélés pour la première fois.

Comme le rapporte CBR, le tournage s’est poursuivi au cours de ces années intermédiaires, qui se sont principalement déroulées dans le Queensland, en Australie.

Chris Hemsworth joue dans le thriller en prison. Crédit : Netflix

La sortie de la bande-annonce, qui est sortie plus tôt cette semaine, donne aux fans un aperçu de ce à quoi ils peuvent s’attendre le mois prochain et ses nuances étranges ont rapidement conduit à des comparaisons avec Miroir noir, qui était célèbre pour sa nature troublante et ses paramètres dystopiques.

« On dirait un autre épisode de miroir noir« , a commenté un utilisateur sur Twitter. D’autres utilisateurs ont plutôt fait la comparaison en se basant sur le livre original de George Saunders.

« Georges Saunders » Échapper à Spiderhead est mon nouvel épisode préféré de Miroir noir« , a écrit une personne en 2015.

Escape from Spiderhead de George Saunders est mon nouvel épisode préféré de Black Mirror. – Emily Nussbaum (@emilynussbaum) 11 janvier 2015

Pour ce qui est de Miroir noirla nouvelle est sortie la semaine dernière que l’émission à succès de Netflix reviendra pour une sixième saison.

Exclusivement détaillée par Variety, la nouvelle série aura plus d’épisodes que la saison cinq, qui ne comprenait que trois versements et mettait en vedette Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace et Miley Cyrus.

Une source proche de la production a confié Variété que la dernière saison a une portée encore plus cinématographique, chaque épisode étant traité comme un film individuel.

Ceci est, bien sûr, conforme aux dernières saisons de Miroir noirdont les épisodes dépassaient généralement l’heure et s’enorgueillissaient d’une production digne d’Hollywood.