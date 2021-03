La prochaine voiture de sécurité de Formule 1 est une Aston Martin Vantage de 528 chevaux

Le retour d’Aston Martin en Formule 1 ne se fera pas uniquement avec l’AMR21 pilotée par Sebastian Vettel et Lance Stroll, puisque la marque britannique disposera également d’une Safety Car et d’une voiture médicale sur les pistes.

Désormais, l’Aston Martin Vantage devient la Safety Car de la Formule 1, bien qu’elle partage la tâche avec son ancien propriétaire, la Mercedes-AMG GT R.

Mercedes-Benz est le fournisseur officiel de la Safety Car et des voitures médicales de Formule 1 depuis 1996, mais partagera désormais ce rôle avec le constructeur de Gaydon, qui revient en F1 en 2021 après une absence de plus de six décennies.

L’Aston Martin Vantage, dont la mission est de «dompter» certaines des voitures les plus rapides du monde, sera la version la plus puissante possible, puisque la marque britannique a réussi à supprimer encore plus de «puissance de feu» du moteur V8 biturbo de 4,0 litres, qui produisent 528 ch.

Capable d’accélérer de 0 à 100 km / h en seulement 3,5 secondes, cette Vantage a également subi des améliorations significatives au niveau du châssis et de l’aérodynamisme, avec un aileron arrière généreux jouant un rôle de premier plan. En plus de cela, les lumières de secours habituelles montées sur le toit se démarquent également.

Le premier SUV de la marque sera la voiture médicale

L’Aston Martin DBX, premier SUV de l’histoire de la marque britannique, portera également les couleurs de la Vantage que nous avons présentée ci-dessus et assumera les fonctions d’une voiture médicale de Formule 1, aux côtés d’une Mercedes-AMG C 63 S. Station.

La Formule 1 n’a pas encore révélé comment cette répartition des tâches sera effectuée entre les voitures des deux marques, mais a souligné l’importance de ce partenariat.

Nous sommes ravis d’annoncer un nouveau partenariat avec Aston Martin et Mercedes-AMG pour fournir des Safety Cars et des voitures médicales officielles pour le Championnat du Monde de Formule 1. Aston Martin et Mercedes-AMG sont des marques historiques et nous sommes fiers de votre place dans notre sport. Stefano Domenicali, président et directeur de la Formule 1

Equipé d’un moteur V8 de 4,0 litres – fourni par Mercedes-AMG – de 550 ch, quatre roues motrices, vectorisation de couple et barres stabilisatrices électroniques, le DBX promet de nombreux bons arguments, même si la FIA veut voir le médecin de l’automobile sur la piste le moins de fois possible.

Ce qui est certain, c’est que les deux modèles Aston Martin «porteront» le traditionnel British Racing Green, contrairement aux deux voitures Mercedes-AMG également présentées, qui ont une décoration rouge.

Ces nouveaux modèles entreront en service le 12 mars, à Bahreïn, à l’occasion du seul test de pré-saison de Formule 1. Au volant de la Safety Car sera l’Allemand Bernd Mayländer, poste qu’il occupe depuis 20 ans. Le responsable de la voiture médicale restera le Sud-Africain Alan van der Merwe.