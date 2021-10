Microids annonce le remake de Joe & Mac : Caveman Ninja

La période jurassique la plus hooligan est de retour avec le nouveau remake de Joe & Mac: Caveman Ninja.

Un autre classique de l’arcade des années 90 est sur le point de faire son retour. Beaucoup de nostalgiques sont certainement heureux de savoir qu’un remake de Joe & Mac : Caveman Ninja. Oui, l’arcade mythique de la défunte Data East va revenir mise à jour pour les systèmes d’aujourd’hui.

Comme ils l’ont fait à l’époque avec Toki et Asterix & Obelix Slap Them All !, Microids et le développeur Mr. Nutz Studio unissent à nouveau leurs forces pour donner vie à un autre Beat’em classique. Cette fois, nous retournons à la préhistoire pour nous mettre aux commandes de deux personnages mythiques du jeu vidéo.

Et si comme moi, vous faites partie de ceux qui ont grandi dans les arcades de votre quartier, vous vous souvenez sûrement de Joe et Mac, ces troglodytes, qui ont joué dans une plate-forme d’arcade qui a eu un grand succès. Sans surprise, des versions ont été créées pour presque tous les systèmes de l’époque, tels que MegaDrive ou Super Nintendo. J’apprécie même une suite.

Maintenant, le couple emblématique est prêt à revenir dans nos vies, avec des graphismes améliorés. La bonne nouvelle est que l’étude en charge a déjà fait la même chose plusieurs fois avec de bons résultats, nous pouvons donc être tranquilles. De plus, il a déjà été confirmé qu’il inclura plus de contenu sous la forme de nouveaux modes de jeu et de niveaux inédits.

Les plateformes ne sont pas encore connues, mais nous supposons que Nintendo Switch, Xbox, PlayStation et PC recevront leur dose correspondante. On ne connaît pas non plus la date de sortie, mais tout est prêt à attendre au moins 2022.

Allons-y !