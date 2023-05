Candice Patton ne se laisserait pas intimider par des racistes

Candice Patton a fait partie de The CW Le flash pendant neuf saisons à jouer Iris West, mais cela aurait pu être très différent si elle avait permis à un petit groupe de fans toxiques de la série de la chasser après seulement deux. Alors que la série touche à sa fin, Patton a développé les commentaires qu’elle avait faits l’année dernière en révélant que les commentaires racistes qui lui étaient destinés au début de la série l’avaient presque fait partir. À l’origine des plaintes, il y avait le contrecoup omniprésent observé contre les émissions et les films qui échangent la race d’un personnage qui a été principalement blanc dans ses apparitions dans les bandes dessinées.

S’adressant à Entertainment Weekly, Patton a expliqué comment la principale raison pour laquelle elle a résisté Le flash est simplement parce qu’elle sentait qu’il était presque de sa responsabilité de continuer à jouer le rôle à cause de la section de fans qu’elle représentait.

« Ça n’a jamais été facile, et je pense que c’est toujours difficile. Ça devient plus facile, on en parle beaucoup plus. Mais j’ai dû apprendre beaucoup par essais et erreurs, et je suis vraiment fier de moi, de ce que J’ai pu accomplir et comment j’ai pu me défendre pendant que j’étais là-bas. J’ai tellement appris et j’en suis vraiment, vraiment reconnaissant. Et je suis vraiment reconnaissant envers le réseau et le studio… J’ai l’impression que nous avons grandi ensemble. Black Lives Matter s’est produit au milieu de notre émission et les entreprises apprenaient et réévaluaient sur le moment, et j’étais vraiment reconnaissant de travailler avec un réseau et un studio qui étaient ouverts à entendre mes pensées et à changer certaines choses et essayer de l’améliorer pour l’avenir. »