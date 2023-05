Being Mary Taylor Moore : c’est le nouveau documentaire de l’actrice sur HBO Max

HBO Max

Being Mary Taylor Moore est le prochain documentaire dont on parlera sur HBO Max, car il décrira une partie de la vie de la célèbre actrice.



© IMDbLe documentaire de Mary Taylor Moore arrive sur HBO Max et on vous dit tout ce qu’on sait.

service de diffusion en continu HBO Maxmaintenant appelé Max aux États-Unis, est est à la veille de l’une de ses premières les plus marquantes du mois : Being Mary Taylor Moore. C’est un documentaire sur l’une des femmes les plus importantes de l’histoire du cinéma et de la télévision, avec une grande inspiration dans le monde entier.

L’actrice a réussi à être une représentation féminine à l’écran dans les années 60 dans la comédie « Le spectacle de Dick Van Dyke »où elle a joué Laura Petrie, mais a également fait sensation dans les années 70 en tant que Mary Richards dans « Le spectacle de Mary Tyler Moore ». À la suite de ses rôles innovants qui ont impacté les jeunes qui deviendront plus tard des stars, vient ce long métrage.

« La carrière révolutionnaire de Mary, qui, en tant qu’actrice, interprète et avocate, a révolutionné la représentation des femmes dans les médias, redéfini leurs rôles dans le show business et inspiré des générations à rêver grand et à réussir par elles-mêmes », indique son synopsis officiel. Là-bas, on verra aussi à quoi il a dû faire face avant son émission à succès, qui aurait pu être annulée.

+Quand est sorti le documentaire Being Mary Tyler Moore ?

Ce documentaire a été vu pour la première fois en mars au festival South by Southwest, où les premiers commentaires ont été favorables et des records inédits ont été assurés. La bonne nouvelle pour le monde est qu’ils apprécieront bientôt le documentaire, car Être Mary Tyler Moore sera diffusé ce vendredi 26 mai sur HBO Max.

Non seulement il y aura un examen de la carrière de marie tyler mooredans cette production réalisée par Jacques Adolphe il y aura de grands interviewés. Parmi les personnalités qui se diront présentes figurent : Rob Reiner, Michael Linsday-Hogg, Jim Burrows, Ed Asner, Julia Louis-Dreyfus, Lena Waithe, Phylicia Rashad, James L. Brooks, Debra Martin Chase et Treva Silvermanentre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?