Kathleen Kennedy donne une mise à jour confuse sur la possibilité d’une émission télévisée d’Indiana Jones

OZAIA Applique murale scandinave - Bois de manguier et tissu - D.21 x H.36 cm - Naturel clair et beige - PALIANA

Les + produits Chaleureux TendanceL'applique murale PALIANA faite en bois et en tissu arbore un style scandinave qu'on adore! Ce dernier apporte une touche naturelle et chaleureuse à votre intérieur. Le bras de l'applique est fait de bois de manguier, ce qui lui donne une apparence naturelle et élégante. L'abat-jour en coton de couleur beige vous offrira une lumière douce et tamisée. Que ce soit dans une chambre en tant que lampe de chevet ou dans le salon en tant que lampe d'appoint l'applique PALIANA saura s'adapter à n'importe quelle pièce et fera rayonner votre intérieur !Caractéristiques Couleur (nuance) : Beige, Naturel clair Matière : Tissu (autre), Manguier Composition : Coton Indice de protection : IP20 Type de pose : A fixer au mur Type de douille : E27 Nombre de douilles : 1 Entretien : Laver avec un chiffon humide Classe énergétique : ADimensions Longueur (cm) : 34 cm Hauteur : 36 cm Diamètre (cm) : 21 cm Longueur du câble : 120 cm : Dimensions de l'abat-jour : D. 21 x H. 26 cmA propos de OZAIAHop ! Sautez à pieds joints dans une bulle d'inspiration pour votre intérieur en découvrant OZAIA, notre marque de déco ! OZAIA Inspiration & Decoration est une marque française de décoration d’intérieur. Notre volonté ? Vous offrir le meilleur rapport qualité/prix sur des objets de décoration variés (pas de jaloux, il y en aura pour tout le monde !) Des luminaires aux tapis, en passant par les miroirs, les statues ou encore le linge de maison, la marque propose une large gamme de produits pour personnaliser et valoriser votre intérieur pour votre plus grand bonheur. OZAIA rassemble des objets décoratifs pour toutes vos envies et vos styles préférés pour contribuer à votre bien-être dans votre petit cocon !SpécificitésManguier : Réputé pour la richesse de ses nuances et pour sa solidité, le bois de Manguier est une essence très utile en ébénisterie. Doté de stries fines et élégantes, le manguier est un bois qui apportera du caractère à votre pièce. Simple d'entretien, il vous suffira d'un dépoussiérage régulier ou d’un entretien avec une éponge humide pour le nettoyer.LivraisonLe délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.ColisColis n°1 : Longueur 51 cm, Largeur 27 cm, Hauteur 25 cm, Poids 1 kg,