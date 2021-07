Personne ne l’a remarqué : la référence cachée aux Teletubbies dans la série Loki

L’un des grands événements de ces derniers mois a été Loki, la série Marvel Cinematic Universe pour le service de streaming Disney+. C’était le troisième projet de la franchise à la télévision, après les succès de WandaVision Oui Le faucon et le soldat de l’hiver. Avant la première, il a dit quelle serait l’une de ses inspirations et finalement il y avait un clin d’œil clair, mais personne n’a remarqué.

Dans une interview avec Divertissement hebdomadaire, la directrice Kate Herron a parlé avant la première de la façon dont ils se préparaient pour la sortie du premier épisode. Dans cette même conversation a été consulté pour les inspirations du spectacle au moment de sa création et a fait remarquer que les principaux étaient Blade Runner, Mad Men et les Teletubbies. Les fans ont été déconcertés par le dernier titre et maintenant il a expliqué où se trouvait la référence.

À l’époque Herron a refusé de faire d’autres commentaires sur ce que l’émission pour enfants allait prendre pour le nouveau MCU.. Finalement, nous savons maintenant que les Teletubbies ont aidé à créer l’épisode 5, appelé Le vide, où le frère de Thor et Sylvie se retrouvent dans un étrange monde post-apocalyptique avec d’autres variantes. Pourquoi les Teletubbies ont-ils été une inspiration ?

Kate récemment discuté avec Bande dessinée et a déclaré : « Je n’en ai pas encore parlé, mais la référence aux Teletubbies : c’était l’épisode 5. ». Il a ensuite donné son explication : « Je voulais que ‘The Void’ ressemble à un jardin négligé parce que c’est comme cet endroit oublié. Essentiellement, j’avais lancé le champ britannique parce que ça ressemble beaucoup à ça, mais je me souviens avoir parlé à ILM, avec qui nous faisions les effets , et ils ont dit: ‘Eh bien, qu’est-ce que tu penses?’ Je ne pouvais tout simplement pas penser, et je me disais: ‘Oh mon Dieu, tu sais ce que c’est? C’est comme les Teletubbies.’ « .







« C’est comme des collines ondulantes de dystopie, et c’est ce que nous recherchons. Mais il ne fait pas beau, il y a ce genre de brouillard. Et c’est ainsi que les Teletubbies sont entrés dans la série. Heureusement, ils l’ont fait. »Herron a terminé. Compte tenu de leurs paroles, nous comprenons maintenant à quoi ils faisaient référence et l’œuf de Pâques clair au spectacle pour enfants. Nous espérons voir si dans la deuxième saison déjà confirmée, nous aurons plus de références de ce style.

