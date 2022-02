Douglas Trumbull, pionnier et directeur des effets spéciaux, décède à 79 ans

Le monde a perdu une autre légende dans le monde du film de genre. Douglas Trumbull, réalisateur, artiste d’effets visuels et trois fois nominé aux Oscars, est décédé à l’âge de 79 ans. Cette nouvelle nous vient de sa fille, Amy, qui a écrit un hommage sur sa page Facebook.

Mon père, Doug Trumbull, est décédé la nuit dernière après une bataille majeure de deux ans contre le cancer, une tumeur au cerveau et un accident vasculaire cérébral. Il était un génie absolu et un sorcier et ses contributions à l’industrie du cinéma et des effets spéciaux se poursuivront pendant des décennies et au-delà.

Si vous êtes un fan de science-fiction au cinéma, il y a de fortes chances que vous ayez rencontré le travail de Trumbull. Il était le fils de Donald Trumbull, qui a développé les effets spéciaux pour le classique de 1939, Le magicien d’Oz. Douglas avait une main habile comme son père et a fini par décrocher son premier emploi chez Graphic Films, et son premier crédit d’effets visuels est pour un court métrage documentaire intitulé Vers la lune et au-delà. Le film couvrait les vols spatiaux pour l’Exposition universelle de New York en 1964. Le film a attiré l’attention de Stanley Kubrick, qui a embauché des membres de Graphic Films pour travailler sur son nouveau projet. Mais lorsque la production a déménagé en Angleterre, le contrat a dû être rompu. Trumbull, cependant, voulait continuer à travailler sur le film. Il a contacté Kubrick personnellement, convaincant le réalisateur de le garder sur le projet. Ce film a fini par devenir 2001 : L’odyssée de l’espace. Ses responsabilités ont commencé par les animations pour les écrans de données, qui ont été créés sans l’utilisation d’un ordinateur. Ses contributions les plus célèbres au film, cependant, étaient pour la séquence Star Gate. Trumbull a eu l’idée d’utiliser la photographie slit-scan à partir de son expérience dans la photographie de rue.

De Kubrick à l’au-delà







Les contributions de Trumbull au film relanceraient essentiellement sa carrière dans les effets spéciaux, le menant à son prochain projet, La souche Andromède. Le film a suivi une équipe de scientifiques alors qu’ils enquêtaient sur un mystérieux organisme mortel qui peut ou non provenir de ce monde. Le travail de Trumbull avec le film a perfectionné les techniques qu’il a développées à partir de 2001.

La prochaine étape de Trumbull serait de prendre la direction de 1971 Fonctionnement silencieux. Le film était basé sur une idée originale. Un botaniste pilotant un navire transportant les dernières forêts de la planète Terre apprend de hauts gradés bureaucratiques que les navires doivent être détruits; au lieu de suivre les ordres, le botaniste devient un voyou et les pousse à se cacher. Le projet a été tourné avec un budget minime d’un million de dollars, un dixième du budget de 2001. Encore une fois, Trumbull a utilisé un certain nombre d’effets spéciaux qu’il avait développés au fil des ans. Le film a reçu des éloges mais a été un flop au box-office, mais Trumbull a regardé en arrière avec émotion l’expérience. Le film est depuis devenu culte.





Après Silent Running, la carrière de Trumbull a impliqué de multiples contributions. En 1977, il travaille sur Rencontres du troisième type, où il est crédité en tant qu’effets photographiques spéciaux. Son prochain projet sera en 1979 pour Star Trek : le filmpour lequel il est crédité de directeur des effets photographiques spéciaux.

À ce stade, Trumbull en avait un peu marre des vaisseaux spatiaux gris terne. Cela a aidé le réalisateur Ridley Scott à l’inciter à travailler sur Coureur de lame, qui présente un Los Angeles futuriste emblématique. Le film suit un flic fatigué qui accepte de traquer un groupe d’androïdes renégats qui se sont cachés. Bon nombre des effets qui ont été développés à partir de Rencontres rapprochées ont été utilisés pour ce film, qui a suscité de nombreux éloges de la part du public et de la critique.

La carrière de Trumbull passera des effets spéciaux au producteur au cours des prochaines années, contribuant à des projets tels que 1983 idée de génie. Il réalisera également de nombreux courts métrages tout au long des années 80 et 90 pour des manèges de parcs à thème, son projet le plus célèbre de cette époque serait le Balade Retour vers le futur aux Studios Universal. Il ne reviendra pas au cinéma avant 2011, où il a contribué au travail sur les effets spéciaux de The Tree of Life. Le réalisateur Terrence Malick était un fan du travail de Trumbull et l’a approché dans l’espoir d’utiliser des effets traditionnels non générés par ordinateur pour le projet. Alors que certains coins ont été coupés grâce à l’utilisation d’un ordinateur, la majorité des effets spéciaux ont été obtenus à partir de techniques telles que le tournage de réactions chimiques dans des boîtes de Pétri.





Dans ses dernières années, Trumbull a continué à expérimenter de nouveaux programmes et techniques. Son dernier crédit d’effets spéciaux serait celui de 2018 L’homme qui a tué Hitler puis le Bigfoot. Il participera également au documentaire Terre de Trumbull cette même année.

Il y a peu de choses qui n’ont pas déjà été dites sur l’impact que Trumbull a eu sur la science-fiction au cinéma. Certains des plus réputés du genre n’auraient pas été les mêmes sans ses contributions. Qu’il s’agisse d’un androïde se cachant à la vue de tous, d’un vaisseau extraterrestre se fondant dans le ciel nocturne ou s’envolant vers l’inconnu, Douglas Trumbull a contribué à faire croire à des générations de spectateurs que cela pouvait être vrai.





