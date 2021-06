Caitriona Balfe est mariée et non à Sam Heughan

Pour leur alchimie indéniable devant les caméras de Étranger, où ils jouent Jamie et Claire Fraser, Sam Heughan et Caitriona Balfe ils étaient, plus d’une fois, impliqués dans des rumeurs de romance. C’est que, dans la fiction, les acteurs ont une histoire d’amour passionnée, pourtant, chaque fois qu’ils en ont l’occasion, tous deux déclarent que leur lien ne passe pas par l’amitié et que leur vie sentimentale passe par des chemins différents.

Sam Heughan et Caitriona Balfe sur le plateau. Photo : (Starz Play)



Quant à Heughan, il est venu assurer que, pour le moment, sa carrière d’acteur est sa priorité puisqu’il passe la moitié de l’année loin de chez lui, bien qu’il faille noter qu’il a été lié à différentes femmes plus d’une fois. Pour sa part, Caitriona Balfe Oui, elle est amoureuse au point que, depuis août 2019, elle est mariée au producteur de musique irlandais, Anthony McGil. Et, bien qu’il y ait peu d’informations sur leur histoire d’amour, de Spoiler nous vous racontons année après année, comment était leur relation.

Chronologie de la relation de Caitriona Balfe :

2015 :

Un an après la première de Étranger c’est quand on découvrit, pour la première fois, que Caitriona était en couple. Bien qu’il n’y ait pas de date officielle du début de leur relation, c’était au début de l’année 2015 lorsque la première vidéo d’eux ensemble a transcendé, où l’actrice joue de la flûte assise sur les genoux de son désormais mari.

2016 :

C’était la première fois qu’ils assistaient ensemble à un événement public. À l’époque, le succès de Étranger était inégalé et, chaque mouvement de Caitriona Balfe il a été observé dans les moindres détails. C’est pourquoi, lorsqu’elle a été vue sur le Hollywood Walk of Fame avec McGil, beaucoup ont été très surprises. Malgré tout, l’actrice n’a pas voulu télécharger de photo avec lui, mais avec son amie, Jodie Foster, qu’elle a félicitée pour avoir obtenu une étoile.

Le message de Balfe sur le Walk of Fame.



2017 :

Aux Oscar Wilde Awards 2017, l’actrice et la productrice ont été vues ensemble pour la deuxième fois. De plus, après ce même événement, elle et son partenaire ont assisté à une soirée de JJ Abrams, qui l’a organisée entre les États-Unis et l’Irlande. « JJ m’a donné mon premier travail en Amérique. C’est donc un bel événement complet auquel participer.Balfe a dit à Variety.

Caitriona aux Oscars Wilde Awards. Photo : (Getty)



2018 :

Pour son rôle dans Étranger, Caitriona Balfe elle a été nominée pour la meilleure actrice aux Golden Globes en 2018. C’est alors que le magazine People a prévenu que l’Irlandaise portait une bague au doigt : « c’est arrivé pendant la pause, je suis très content», a-t-il révélé aux médias.

Caitriona aux Golden Globes portant sa bague. Photo : (Getty)



2019 :

Le 10 août 2019 était la date que j’attendais depuis si longtemps : l’église Sainte-Marie de Bruton au Royaume-Uni a reçu Caitriona et Anthony pour dire oui. Le mariage, qui était privé et réservé aux amis et à la famille, n’a pas été médiatisé. Cependant, qui a révélé un iota du lien était son costar, Sam Heughan.

L’invitation à Sam Heughan :

Via Instagram, lors du même week-end du mariage, Sam Heughan a partagé une photographie sur laquelle on le voit très bien vêtu d’un costume gris et, selon ce qu’il a écrit, c’était un « week-end extraordinaire”.