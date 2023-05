La star de Brady Bunch, Susan Olsen, se souvient de ses difficultés avec la renommée de son enfance

En tant que personne qui a joué Cindy Brady dans la sitcom classique Le groupe Bradyancien enfant star Susan Olsen a découvert la renommée mondiale alors qu’elle n’était encore qu’une très jeune fille. Elle avait un peu moins de huit ans lorsqu’elle a été choisie pour le rôle de Cindy, faisant partie d’un phénomène en tant que Le groupe Brady deviendrait l’un des programmes télévisés les plus populaires de l’époque. Mais cette renommée s’accompagnait de beaucoup de stress qu’Olsen avait du mal à gérer à l’époque. Comme le rappelle Olsen dans une nouvelle interview avec Fox News :





« La célébrité était la seule partie que je n’aimais pas. J’aimais le travail. J’aimais mes camarades de casting. J’aimais vraiment l’industrie. J’aimais vraiment ce que je faisais. J’étais un enfant qui voulait un travail. [But] la célébrité pour moi était stupide. Juste vraiment, vraiment ridicule. C’était comme de l’or du fou. »

Olsen se souvient également de ce que c’était quand elle a réalisé qu’elle était devenue massivement célèbre. Elle raconte l’histoire d’avoir assisté à une production de lycée montée par un membre de la famille, et quand quelqu’un dans le public l’a repérée, elle a ensuite été envahie par des fans qui voulaient des autographes. Bien qu’elle reconnaisse maintenant que les fans la harcelaient « par amour », il était encore très difficile d’être soudainement plongé dans cette situation en tant que très jeune enfant. C’était tellement écrasant qu’Olsen a failli quitter la série en conséquence.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Peu de temps après la première de la série, je suis allé voir mon oncle, un professeur de théâtre à Palo Alto. Il enseignait au lycée et il avait ces productions vraiment extravagantes. Et nous sommes allés dans le nord pour assister à l’une de ses productions. J’ai été reconnu dans le public et j’ai été assailli. Ils ont dû appeler la police pour me faire sortir. C’était une foule immense. J’avais vu un adulte qui [said], ‘Oh regarde, son petit visage est rouge. Elle ne peut pas respirer – ici, signez-en un de plus [autograph].’ C’était très, très effrayant. Je n’aimais pas ça. J’étais prêt à quitter la série. »

Sur le même sujet : L’acteur du cousin Oliver, Robbie Rist, réfléchit à « tuer » The Brady Bunch





Les parents de Susan Olsen n’étaient pas trop ravis de son casting

abc

Trop souvent, d’anciens enfants stars ont révélé comment ils avaient été poussés à se produire à un jeune âge par leurs parents. Olsen précise que c’était le contraire avec ses propres parents, notant qu’ils essayaient souvent de la convaincre de partir. Bien qu’Olsen ait eu du mal avec la renommée apportée par la série, elle a également reconnu qu’elle se sentirait très blessée si elle devait voir la série se dérouler sans elle, et cela semblait être la pire option pour elle.

« Beaucoup de ces histoires tristes dont vous entendez parler [concerning child stars] sont vraiment le produit de parents qui ont poussé leurs enfants dans l’entreprise. J’avais un père qui essayait constamment de me soudoyer pour m’en sortir. Il disait : ‘Je vais te trouver un cheval – s’il te plaît, laisse cette affaire stupide derrière toi’. Il voulait que j’aille à l’école et que je sois un enfant normal. Mes parents ne me poussaient pas du tout. J’ai dû me battre pour mon droit de rester, de faire partie du spectacle. Je me souviens d’avoir dit à mon père : « Je comprends que tu penses que ma vie est anormale maintenant, mais penses-tu que ça va me faire du bien de voir qu’il y a un spectacle le vendredi soir auquel j’assistais, et je ne suis pas dedans ça plus ? Ça va être assez horrible aussi.' »

Finalement, Le groupe Brady prendrait fin avec Olsen devenant une jeune femme intéressée à poursuivre sa carrière d’actrice. Cependant, elle a eu du mal avec la typographie, les agents de casting lui disant littéralement qu’ils ne pouvaient pas la choisir comme des personnages comme « toxicomanes ou meurtriers à la hache » parce qu’elle était trop connue sous le nom de Cindy Brady. À l’âge de 23 ans, elle a cessé d’agir en conséquence, bien que ces dernières années, elle ait surgi pour des apparitions spéciales dans divers films et émissions de télévision. Elle utilise également ses connaissances du show business pour aider à enseigner aux jeunes acteurs en herbe, bien qu’elle les avertisse de la renommée.

« J’enseigne le théâtre aux enfants. Je dis : ‘Qu’est-ce que tu veux ?’ Et ils disent : ‘Je veux être célèbre !’ et je me dis : « Non, non, non, ce n’est pas ce que tu veux. Tu veux faire du bon travail. Et la célébrité est le sous-produit du bon travail. » »

Si vous voulez revisiter la sitcom classique, vous pouvez trouver Le groupe Brady streaming gratuit sur Pluto TV. L’émission est également disponible en streaming sur Paramount +.