fast and furious 9 (Révision)

F9 est la franchise Fast and Furious à son niveau le plus important, le plus bruyant et le plus stupide à ce jour. C’est comme une hyperbole chère, au rythme effréné et bourré d’action.

J’ai bouclé la boucle. En tant que personne profondément passionnée par les voitures, j’ai adoré le Rapide furieux films à leur sortie. En tant que personne profondément passionnée par les films, je détestais que la série devienne une aventure familiale sur le thème de Michael Bay. Et maintenant, j’ai pleinement embrassé l’excitation imprudente, imprudente, grandiloquente et frénétique de la série. Il s’agit d’une franchise qui existe depuis deux décennies et qui ne cesse jamais d’être divertissante à un niveau de base. Vous savez, le niveau où votre cerveau ne s’implique pas… mais encore une fois, ce sont de vieilles nouvelles.

Réalisé par : Justin Lin

Écrit par : Justin Lin, Daniel Casey

Avec : Vin Diesel, Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese Gibson, Ludacris

Date de sortie : 25 juin 2021

De tous mes sentiments envers la franchise, une chose qui me manquait était un arrière-plan pour son personnage principal/protagoniste/parfois antagoniste. Dominic Toretto était comme James Bond avant Chute du ciel. Il n’avait pas d’antécédents. Nous ne savions rien de son passé. Il était doué pour conduire vite et grincer des dents. À vrai dire, c’est tout ce que nous avions besoin de savoir. La franchise Fast and Furious fonctionne mieux lorsque la famille n’est pas impliquée. Je sais que c’est le contraire de ce qu’ils veulent que vous pensiez en fonction de la fréquence à laquelle ils parlent de l’importance de la famille et de la façon dont des proches perdus de vue se révèlent être des adversaires avec une telle régularité causale. Mais c’est vrai. Les grands films stupides qui essaient de donner un sens à l’amour et aux sentiments n’ont pas tout à fait la bande passante pour le comprendre.

Avec F9, j’ai eu mon souhait, mais je regrette de l’avoir demandé. Pour faire simple, Dominic Toretto/Vin Diesel est la pire partie de ce film. Le script est presque une parodie de ce que la série a fait auparavant, et pour la plupart, tous les autres personnages / acteurs embrassent la folie qui vient de la rupture du quatrième mur. Mais pas Vin Diesel. Il est plus sérieux que jamais, disant le moins de mots possible tout en frisant une lèvre ou en fléchissant un biceps. Toretto se révèle avoir un frère perdu depuis longtemps et le raisonnement derrière leur brouille est la motivation derrière ce film (disons simplement que papa a des problèmes pour gagner du temps).

Cela et une dévotion inexplicable envers M. Nobody, dont l’avion est détourné, ce qui amène l’équipe à se regrouper pour tenter de le sauver. En gros, ils abandonnent ce qu’ils font pour se rendre au Mexique où ils trouvent la moitié d’un dispositif potentiel apocalyptique. Le frère de Dom, Jacob, se présente et vole l’appareil car il se trouve qu’il est également un agent spécial qui peut très bien conduire les voitures. L’équipe parcourt le monde en essayant d’empêcher le patron de Jacob d’utiliser l’appareil, ce qui ouvre la porte à toutes sortes de camées et d’apparitions intéressantes de membres de la distribution des films précédents. Ils auraient juste dû l’appeler Fast and Furious : réunion de famille.

Mis à part les motivations de l’intrigue déroutantes, il met en place des séquences d’action intéressantes. Ces séquences sont bien sûr dépourvues de physique réelle, mais elles ont de gros aimants ! Justin Lin est de retour dans le fauteuil du réalisateur après s’être reposé de la série pendant deux (trois ?) épisodes, ce qui signifie une plus grande dévotion aux effets spéciaux pratiques et aux cascades dans les séquences d’action. Ma plus grande plainte au sujet du dernier film (Le destin des furieux) était que je ne pouvais pas vraiment apprécier les séquences d’action, qui devraient être le principal attrait de ce type de film, car il y avait tellement de CGI irréalistes. Je suis ici pour signaler que l’action de ce film est beaucoup moins numérique qu’avant.

Comme d’autres entrées plus récentes dans cette franchise, l’intrigue du film ressemble plus à un aspirant James Bond qu’à un thriller automobile à gros enjeux. Cela équivaut à plus de séquences d’action en dehors des voitures, avec des fusillades intenses et des combats au corps à corps. Dans ces moments-là, le film est intense et les enjeux semblent élevés. À d’autres moments, même lorsque des personnes sont projetées par des véhicules qui explosent, ou esquives parce qu’une mine terrestre explose à 5 pieds derrière elles, nous savons qu’elles iront bien. Il y a une blague courante tout au long du film sur la fréquence à laquelle les protagonistes se blessent malgré les choses très dangereuses qu’ils font. C’est agréable de voir la franchise embrasser ce qu’elle est devenue.

Mais cela le met également en contradiction avec le thème central de la «famille» qui est censé être le fondement sur lequel tout cela est basé. Le gros problème est que Vin Diesel essaie de maintenir le sérieux dans un asile d’aliénés comme Spider-Man essayant de garder cette voiture de métro à l’intérieur Spider-Man 2 de sortir des rails. Malgré toutes les choses qu’il peut faire, comme sauter à l’élastique une voiture à travers une gorge et survivre, il ne peut pas faire ça. Non seulement c’est un problème avec le jeu d’acteur de Diesel, mais un scénario dans lequel son personnage dit généralement deux lignes puis quitte la pièce sans boire le Corona Light qu’on vient de lui offrir.

Le scénario s’efforce de lier des valeurs familiales saines à un blockbuster de film d’action violent et explosif. Mais avec le ton du film qui vire à être encore plus stupide que dans les épisodes précédents (ils attachent une fusée à une Pontiac Fiero, je n’ai pas besoin de dire autre chose), ces moments sérieux semblent de plus en plus déplacés. La vérité est également que ces deux concepts sont thématiquement opposés en premier lieu. C’était bien quand Dom n’avait pas réellement de famille, il utilisait le terme comme un lien quelque peu attachant avec ses autres membres de l’équipe en quête de danger. Mais lorsque Letty et Dom abandonnent tous les deux le fils de Dom dans la deuxième scène du film lorsqu’ils sentent une action potentielle après avoir simplement parlé de l’importance de la famille, alors vous devez vous demander si le film est vraiment sincère ou non.

De plus, les actions de Dom sont caractérisées par une approche machiste – plus de muscle, moins de parole. Sa principale motivation dans ce film est une querelle avec son frère, qui est résolue à la fin, vous l’aurez deviné, en parlant. C’est presque comme si les scénaristes avaient priorisé leur précieux dialogue à utiliser exclusivement pour l’exposition plutôt que de développer réellement les relations entre les personnages. Au lieu de cela, ils prolongent et embellissent le conflit comme une faible source de motivation qui ne mérite pas le niveau de destruction et de mise en danger téméraire qui s’ensuit. L’ajout d’une autre super-arme McGuffin et d’un nouvel antagoniste de la saveur de la semaine signifie que la série a l’impression de marcher sur l’eau.

Si le personnage de Dom disait que sa vie était entièrement consacrée aux voitures rapides et aux femmes, alors peut-être que je comprendrais et achèterais des manigances continues. Mais en l’état, la franchise doit déterminer ce qu’elle veut être ; la franchise d’action la plus décalée du marché ou un drame de personnage compliqué qui déclenche une action intense? F9l’incertitude est ce qui la retient. Il essaie à la fois de surpasser les versements précédents tout en trouvant une perspective plus fondée sur ses personnages. C’est trop. Ainsi, alors que les contributions précédentes de Justin Lin à cette franchise peuvent être décrites comme des éléments constitutifs importants, celle-ci est un pas en arrière.