Le guide astrologique des cœurs brisés revient sur Netflix : à quoi s’attendre de la deuxième saison

L’année dernière, Netflix a réussi à attirer des milliers d’utilisateurs avec la première de Guide astrologique des cœurs brisés. La série, d’origine italienne, a captivé les téléspectateurs de la plateforme grâce à son intrigue captivante. C’est que, comme son nom l’indique, l’histoire relie les relations amoureuses à l’astrologie. De cette façon, l’entreprise a réussi à innover en termes de genre romantique en abordant un sujet d’intérêt social et qui, ces derniers temps, est devenu extrêmement pertinent.

« Quel signe êtes-vous ?» n’est plus une question qui sonne étrangement dans la vie de tous les jours. Ces derniers mois, connaître le thème astral des personnes ou, encore, se laisser emporter par la compatibilité astrale au moment de démarrer une relation est devenu monnaie courante. Tel est ainsi Guide astrologique des cœurs brisés il savait parfaitement toucher ces points. C’est parce qu’il avait un gourou astrologique expert amoureux qui amène le protagoniste à découvrir une nouvelle façon de se connecter à travers les étoiles.

Avec Claudia Gusmano (Alice), Lorenzo Adorni (Oncle) et Michele Rosiello (Davide), Guide astrologique des cœurs brisés C’était tellement excitant pour les utilisateurs de Netflix que, pour cette raison, le géant du streaming n’a pas hésité à le renouveler. Et, après tant d’attente, la deuxième saison de cette fiction basée sur les livres de Silvia Zucca est désormais disponible, dans le monde entier, pour tous les utilisateurs.

Le synopsis officiel de la deuxième saison se lit comme suit: « Au début, il semblait qu’Alice n’était qu’à un pas de vivre dans l’un de ses contes de fées bien-aimés, mais elle s’est retrouvée sans bonheur pour toujours ou quoi que ce soit. Davide Sardi n’était-il qu’un produit de son imagination ? Et qu’adviendra-t-il de la série après ce qui s’est passé ? Heureusement, Alice n’est pas seule face à son avenir incertain. Paola et Tio seront toujours à ses côtés. Et les étoiles ? Ils peuvent vous guider… seulement si vous leur posez les bonnes questions… ».

(SPOILERS POUR LA PREMIÈRE SAISON)

À quoi s’attendre pour la deuxième saison du Guide astrologique des cœurs brisés ?

Eh bien, comme le dit le synopsis officiel, les choses ont complètement changé pour Alice, qui croyait avoir enfin trouvé l’amour. Bien qu’il soit enthousiasmé par la chevalerie de son patron Davide Sardi, peu de temps après, il se rend compte que tout ne s’est pas déroulé comme prévu. A tel point que, dans cette édition, elle a pour objectif de se redécouvrir. Se pourrait-il qu’il se concentre, pour la première fois, uniquement sur sa carrière ? La vérité est qu’après la déception, repenser à l’amour n’est pas dans ses plans.

Bien sûr, dans cette saison, la complicité entre Tío (Lorenzo Adorni) et Alice (Claudia Gusmano), sera flatteuse pour chacun d’eux. Elle, d’une part, retrouvera en son amie un guide astrologique qui, à travers différentes alternatives, pourra l’aider à poursuivre sa vie amoureuse. Pendant ce temps, il doit faire face à des changements dans sa vie qu’il n’aurait jamais imaginés, mais seule la compagnie de son collègue et confident l’aidera à prendre la meilleure décision.

Cependant, pour cet épisode, il est probable que l’astrologie ne sera pas entièrement au centre de l’attention. Bien qu’ils soient clairement guidés par ce que disent leurs thèmes astrologiques et par la combinaison des signes du zodiaque, l’accent de cette saison est la croissance de chacun. Bien que, à vrai dire, le fait que le signe de Davide soit encore inconnu continue d’attirer beaucoup d’attention de tous.

En revanche, les noms des épisodes continuent d’avoir le nom de chaque signe. Cette fois, ceux qui retiennent toute l’attention sont ceux qui manquaient à la première partie. C’est-à-dire qu’avec cette saison, Guide astrologique des cœurs brisés termine la roue zodiacale de Balance pour Poissons. Pour cette raison, encore On ne sait pas s’il y aura une troisième saison.

