Buzz l’Éclair a des cheveux dans la bande-annonce de Lightyear et les fans de Toy Story ne peuvent pas faire face

in

Les gens n’arrivent pas à croire à quoi ressemble Buzz l’Éclair dans le nouveau film sur l’origine de Buzz l’Éclair de Pixar avec Chris Evans.

La bande-annonce de la nouvelle histoire d’origine de Buzz l’Éclair de Pixar Année-lumière est enfin là et les fans ne peuvent pas oublier les cheveux de Buzz dans la vidéo.

Depuis Histoire de jouet est sorti pour la première fois en 1995, c’est l’une des franchises animées les plus populaires de tous les temps. Depuis lors, il a engendré trois autres bien-aimés Histoire de jouet films et chacun d’entre eux met en vedette la figurine d’action Buzz l’Éclair aux côtés de la poupée de cow-boy principale Woody. Les fans ont longtemps supplié pour un film dérivé sur l’un des personnages et maintenant il arrive enfin.

Année-lumière raconte l’histoire du ranger de l’espace qui a inspiré la poupée Buzz l’Éclair et les fans sont secoués par son apparence.

LIRE LA SUITE: Les fans de Toy Story 4 sont confus au sujet de la « transformation du visage » d’Andy dans la bande-annonce

Buzz l’Éclair a des cheveux dans la bande-annonce de Lightyear et les fans de Toy Story sont secoués. Image : Disney Pixar

Oui. Buzz l’Éclair a les cheveux dans Année-lumière. Étant donné que Buzz est un jouet en plastique dans les films originaux, nous ne voyons jamais à quoi il ressemble en dehors de sa combinaison spatiale, mais Année-lumière, qui voit la voix de Chris Evans Buzz, parle de l’astronaute sur lequel Buzz la poupée est basée, donc naturellement, il y aura des scènes de Buzz à la fois dans et hors de son costume et il a une chevelure impressionnante.

Les réponses à Buzz dans la bande-annonce ont été mitigées. Certains pensent qu’il a l’air très sexy pour un personnage d’animation, d’autres pensent qu’il a l’air un peu raciste et puis il y a ceux qui ne peuvent tout simplement pas se remettre du fait qu’il a des cheveux après toutes ces années sans les voir.

Voici quelques-unes des réactions à Buzz dans le Année-lumière bande-annonce et sa coiffure surprise jusqu’à présent.

Année-lumière devrait sortir en juin 2022, nous verrons donc plus de Buzz et de ses cheveux à ce moment-là.

Que pensez-vous des cheveux de Buzz ?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂