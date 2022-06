Pinocchio : premières images du film Guillermo del Toro sur Netflix

in

La bande s’éloigne de la version Disney et présente une histoire beaucoup plus sombre. Ce sera le film avec les voix d’Ewan McGregor, Cate Blanchett et Tilda Swinton.

©NetflixLes premières images de Pinocchio, réalisé par Guillermo del Toro.

Depuis que Netflix a confirmé que Guillermo del Toro dirigera sa propre adaptation de Pinocchio Pour la plateforme de streaming, les amoureux du personnage plaçaient toutes leurs attentes sur le cinéaste mexicain. Et si le service d’abonnement a donné de bons signes sur le développement du film, ce n’est qu’aujourd’hui qu’il a lancé son premières images officielles précisant qu’il s’agit de l’un des films les plus attendus de cette 2022.

Entièrement fabriqué en stop motionil s’écarte complètement de l’histoire conventionnelle de Disney. Bien que la grande majorité du public se souvienne du film sorti en 1940, il ne s’agira cette fois pas d’un conte de fées avec la magie classique de la société Mickey Mouse. Au contraire, il offrira un contexte historique important, étant situé exactement en Italie entre la Première et la Seconde Guerre mondiale.

En ce sens, il abordera la époque fasciste et le gouvernement autoritaire de Benito Mussolini. Ce sera au milieu de ces circonstances que le garçon de bois prendra vie en devenant quelque peu désobéissant. « Dans un format d’animation image par image, il présentera les aventures de Pinocchio alors qu’il poursuit son rêve de trouver sa place dans le monde.», indique le synopsis officiel de Netflix, qui a lancé aujourd’hui les images qui excitent déjà les abonnés sur ses réseaux sociaux.

C’est qu’en plus d’avoir la direction de l’acteur oscarisé, Guillermo del Toro, il a aussi un casting exceptionnel qui prête sa voix en anglais. Tandis que Ewan McGregor est chargé d’interpréter Sebastián J. Grillo, David Bradley doubler la voix de Geppetto et Grégory Mann il se met dans la peau de Pinocchio. Dans des rôles secondaires, ils accompagnent Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Christoph Waltz et Tilda Swinton.

Un réalisateur multi-récompensé, un casting prestigieux, une histoire classique et un format moderne sont les clés pour que Pinocchio devienne l’un des films les plus pertinents de 2022 sur Netflix. Quand cela va arriver? Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie confirmée, le géant du streaming a annoncé que tIl aura son lancement officiel en décembre de cette annéedonc la première bande-annonce de ce film tant attendu pourrait arriver dans les mois à venir.

