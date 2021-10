La star du bureau, John Krasinski, révèle qu’il a presque renoncé à jouer avant que sa mère n’intervienne

ASUPERMALL 1080P Fhd Camera De Videoconference Usb Camera Automatique Focus Auto 360 ¡ã Plug-N-N-N-Jouer Avec Une Telecommande Infrarouge

Caractéristiques: Enregistrement vidéo conférence en résolution Full HD 1080p 30fps, prise en charge de l'image flip H / V. Équipé d'un objectif fixe à mise au point automatique. Support 360 ° panoramique et inclinaison à 90 °, vitesse réglable, rotation stable et silencieuse. Soutenir le balayage automatique horizontal de 360 ??°, le balayage de limite gauche-à-droite et le balayage de chemin d'excursion de point préréglé; Précision de positionnement jusqu'à + 15 °; Le chemin sera mémorisé. Avec une télécommande infrarouge très sensible. Connecté à l'ordinateur via un câble USB, lecteur libre, plug and play. Travailler avec des logiciels de communication tels que QQ, MSN, Skype & etc. Peut être placé sur une table, monté sur un trépied, un plafond ou un mur. Caractéristiques: Capteur: 1 / 2.7 "CMOS Pixel effectif: 2.1 Mega Pixel! Objectif: 4.0mm Fixe Angle de champ horizontal: 83 ° Résolution de soutien: 1080P 30fps, 720P 30fps Format vidéo: MJPEC / Vitesse d'inclinaison: 60-120 ° /