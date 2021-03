One Piece: L’appel à l’aide de Sanji – Chapitre 1005 du Manga

Sur le devant du chapitre actuel de Une pièce il est si paisible que vous pourriez presque oublier que le Arc Wa No Kuni actuellement en finale et la lutte contre la 100 gangs de pirates bêtes est en plein essor.

Alors que nous avec Katakurinourrir les chatons et les chiots affamés avec du lait et des beignets, Sanji doit voir la mise en œuvre d’une autre demande de fan Chapitre 1005 appeler bruyamment à l’aide pour ne pas perdre sa vie si tôt dans la phase finale …

One Piece: Que se passe-t-il dans le chapitre 1005 du manga?

Aussi dans Chapitre 1005 nous sommes toujours dans Onigashima. Le est au troisième étage du château de Kaido Chapeau de paille Sanji toujours en captivité par Maria noirequ’il a précédemment entré maladroitement dans le réseau. La star du gang de pirates des 100 bêtes demande à nouveau au Smutje à haute voix Nico Robin parce que leurs connaissances seraient d’une grande utilité pour Kaido et Maria est convaincue qu’elle peut facilement vaincre l’archéologue.

Le pirate souligne ses exigences par quelques coups forts, ce qui n’aurait cependant pas été nécessaire, comme le révèle franchement Sanji peu de temps après. Si elle ne l’avait pas frappé, selon le membre du gang de pirates de Luffy, il aurait obéi à l’ordre depuis longtemps. À la stupéfaction de toutes les personnes impliquées, Sanji crie à l’aide à pleins poumons et demande à Nico Robin de venir le sauver.

Son appel à l’aide est diffusé dans tout le château, c’est pourquoi presque tous les combattants peuvent l’entendre. Par exemple aussi Hachoir et Marco dans le hall principal, à Jinbei et Franky, juste comme Nami et Usopp. Alors que certains membres du gang de Kaido décrivent l’acte de Sanji comme ridicule, Jinbei se rend compte que l’ennemi doit être préoccupé par la connaissance de Robin. Nami, cependant, soupçonne à juste titre que l’adversaire de Sanji doit être une femme qui, comme tous les fans de One Piece devraient le savoir, ne peut pas battre.

One Piece: L’apparition de Nico Robin et Brook

Puisque Black Maria n’est plus utilisée pour Pied noir elle veut le torturer un peu plus, mais alors une main gigantesque frappe son visage de nulle part. L’attaque vient bien sûr de Nico Robin, qui s’est matérialisé de manière totalement inattendue mais apparemment sans aucun problème dans la salle. La membre du Straw Hat Gang révèle à Black Maria qu’elle a été au service d’organisations dégoûtantes toute sa vie, et si l’une d’elles blesse ses amis, elle ira en enfer en conséquence.

Mais non seulement Robin est venue en aide à son amie et camarade, Ruisseau est également sur place et libère Sanji du réseau de Black Maria avec son Shikomizue. Puisque le cuisinier du gang des chapeaux de paille ne peut rien faire contre les femmes, il a fui pour le moment à la place Kinemon et pour aider les autres. Nico Robin est heureux que Sanji lui ait tellement fait confiance pour lui demander de l’aide et lui laisser le combat suivant.

© Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

One Piece: Jack est de retour

Pendant ce temps, étaient Yamato, Shinobu et Momonosuke trouvé par les 100 pirates bêtes dans leur cachette, c’est pourquoi le fils d’Oden devrait se cacher sous les vêtements de la fille de Kaido. Les femmes n’ont d’autre choix que de se frayer un chemin à nouveau.

Mais en même temps, il a aussi Jack ramassé à nouveau et dans la direction de la Akazaya mis en mouvement, où il prend la place de Black Maria King et veut se venger de ses bourreaux, car ils ne doivent pas être sous-estimés même dans un état battu.

Ceci termine le chapitre 1005 de Manga. Chapitre 1006 de One Piece sera programmé le 6 mars 2021 attendu.