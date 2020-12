Ben Solo ou Grogu Qui était le premier apprenti de Luke Skywalker?

Lors du dernier épisode de ‘The Mandalorian’, Din Djarin et ses alliés se sont aventurés dans une mission de sauvetage pour sauver Bébé Yoda / Grogu des mains de Moff Gideon et l’empire, où l’on pouvait voir à la fin ce qui a été catalogué comme le camée le plus «spectaculaire» de la franchise.

Bien que l’apparition de Luke Skywalker sauver Bébé yoda pendant l’épisode, c’était un moment de pointe pour les fans de ‘Guerres des étoiles’, cela a également laissé de nombreux doutes quant à l’identité du premier apprenti. Jedi de Luke.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Rencontrez tous les Jedi qu’Ahsoka Tano a formés

Avant l’épisode, on pensait que le premier étudiant et apprenti de Luke c’était son neveu, Ben solo, qui a fini par devenir Kylo ren. Cependant, les choses sont maintenant différentes.

Auparavant, dans la série de des bandes dessinées de merveille, ‘Rise of Kylo Ren’, de Charles Soule, il a été dit que Ben a été formé par son oncle Luke, devenant son premier élève. Non seulement cela, mais il n’aurait plus d’élèves que plus tard.

On sait que Luke a commencé à entraîner Ben quand il avait 10 ans et selon la chronologie de ‘The Mandalorian’, Ben solo Il n’aurait que 2 ou 3 ans lorsqu’il est réalisé, ce qui est en contradiction avec ce qui pourrait se passer avec Grogu.

Ce qui précède pourrait signifier que ‘The Mandalorian’ pourrait ignorer les événements de la trilogie suite, ce que les fans ont demandé, cependant, cela pourrait aussi signifier que le chemin de Grogu et Luke Skywalker est interrompu à un moment donné et Bébé yoda reviens du côté de Din Djarin pour les prochaines saisons de la série.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Que signifie l’apparition de Luke Skywalker dans «The Mandalorian»?

Il y a toujours la possibilité que Grogu ne finissez pas par opter pour le chemin de Jedi et que votre destin soit de parcourir la galaxie avec j’envoie.

La saison 3 de ‘The Mandalorian’ arrivera dans le Noël du 2021, promettant de résoudre les doutes ci-dessus et d’autres.