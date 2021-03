Fonctionnalité: Pourquoi vous devriez télécharger ces jeux gratuits à la maison

Sony est génial Jouez à la maison Cette initiative verra l’ajout de neuf nouveaux jeux PlayStation 4 gratuits aujourd’hui – vous pouvez savoir exactement quand les titres seront disponibles dans votre région ici. Ceux-ci sont totalement complémentaires: vous n’avez pas besoin d’un PS Plus ou PS maintenant abonnement pour les utiliser – et ils sont à vous pour toujours. Bien que nous soyons sûrs que beaucoup d’entre vous connaissent les titres, certains d’entre vous ne le sont peut-être pas, alors nous avons pensé qu’il serait amusant de présenter chaque titre individuellement – et d’expliquer pourquoi vous devriez leur donner un tourbillon.

Éditeur: Calmar géant / Développeur: Calmar géant Date de sortie: 2 août 2016 ( Etats-Unis ) / 2 août 2016 ( Royaume-Uni / UE ) Tout va mieux sous la mer – une chanson légendaire d’Homer Simpson nous l’a appris. ABZÛ, avec ses fantastiques personnages français, partage beaucoup de choses avec Journey – un ancien favori de Play At Home. Cette expérience artistique peut être appréciée par à peu près tout le monde, et son utilisation de couleurs vives et de musique apaisante devrait vous aider à vous sentir bien pendant le verrouillage. D’après notre avis: « ABZÛ est un triomphe de l’exploration et de l’atmosphère. Ses magnifiques terrains de jeux sous-marins sont une joie à explorer grâce à ses commandes parfaitement réglées, ses graphismes impressionnants et sa belle conception sonore. Une histoire quelque peu prévisible ne fait pas grand-chose pour gêner ce qui est autrement tout à fait un expérience unique et ravissante. «

Éditeur: Sony Computer Entertainment / Développeur: Studio SCE Japon Date de sortie: 3 octobre 2018 ( Etats-Unis ) / 3 octobre 2018 ( Royaume-Uni / UE ) Ceux d'entre vous qui possèdent une PS5 ne seront que trop familiers avec Astro Bot de l'excellente salle de jeux d'Astro – mais saviez-vous que le personnage avait déjà son propre long-métrage? PSVR Jeu? Inspiré d'un mini-jeu dans The Playroom VR, ce jeu de plateforme exceptionnel rivalise avec certains des meilleurs du genre, utilisant le casque Sony pour vous intégrer dans ses environnements colorés. Vous serez souriant du début à la fin. D'après notre avis: « Astro Bot Rescue Mission est un jeu de plateforme imaginatif et innovant qui exploite les atouts de PlayStation VR et offre une expérience immersive qu'il n'est pas facile d'oublier. Une présentation époustouflante rehaussée par une animation incroyablement bonne garantit que vous vous sentez toujours présent dans la version virtuelle de la version. monde, tandis que des contrôles serrés et une conception de niveau vraiment intelligente vous garderont engagés. C'est le genre de jeu qui vous laissera rayonnant longtemps après que vous ayez enlevé le casque – et nous ne pouvons pas lui donner plus d'éloges que cela. «

Éditeur: Devolver Digital / Développeur: Dodge Roll Date de sortie: 5 avril 2016 ( Etats-Unis ) / 5 avril 2016 ( Royaume-Uni / UE ) Les jeux de type Rogue coûtent dix centimes ces jours-ci, mais quelques-uns se démarquent parmi la foule, et l'un d'entre eux est Enter the Gungeon. Essentiellement un jeu de tir à deux bâtons, il vous permet d'explorer les étages générés aléatoirement du donjon titulaire, en combattant toutes sortes d'ennemis de l'enfer des balles tout en utilisant une variété d'armes franchement ridicule. Avec une valeur de rejouabilité potentiellement infinie et une boucle de jeu addictive, cela vaut la peine d'explorer ce que le Gungeon a à offrir. D'après notre avis: « Enter the Gungeon est un autre d'une longue lignée de fantastiques roguelikes. Son jeu de fusil à deux bâtons tranchant comme un rasoir, sa grande variété d'armes passives et actives et la construction intelligente du monde en font un plaisir absolu dans lequel couler d'innombrables heures. Le manque de classements ou un mode de course quotidien est un oubli frustrant, mais vous serez trop occupé à courir, à tirer et à vous frayer un chemin à travers ses nombreuses cavernes pour le remarquer ou vous en soucier. «

Éditeur: Polyarc / Développeur: Polyarc Date de sortie: 27 février 2018 ( Etats-Unis ) / 27 février 2018 ( Royaume-Uni / UE ) Moss partage beaucoup de points communs avec Astro Bot Rescue Mission: c’est un jeu de plateforme PSVR avec une perspective 3D unique. Bien qu’il s’agisse d’un jeu globalement plus court et moins raffiné, son personnage principal n’est pas moins charmant, et l’histoire fantastique devrait vous offrir une certaine évasion pendant ces périodes de test certes. D’après notre avis: « Moss est sublime partout, mais c’est tellement bon que vous voudrez bien qu’il y en ait plus. Beaucoup plus. Arrivé à seulement quelques heures, le jeu ressemble au prologue d’une aventure beaucoup plus grande et vous laissera aspirer à plus. En tant qu’expérience de réalité virtuelle, seules des limitations technologiques mineures nuisent à son monde fantastique luxuriant et à l’utilisation astucieuse du médium. Il ne fait aucun doute que Polyarc a jeté les bases de quelque chose de vraiment spécial ici; il a maintenant besoin d’écrire quelques chapitres supplémentaires dans le conte de Quill. «

Éditeur: Pixel Reef / Développeur: Pixel Reef Date de sortie: 24 mars 2020 ( Etats-Unis ) / 24 mars 2020 ( Royaume-Uni / UE ) Si vous cherchez à jouer quelque chose d'un peu plus décontracté dans PSVR, Paper Beast est peut-être pour vous. Situé dans un paysage mystérieux où errent des animaux en papier, vous pouvez interagir avec ces créatures de toutes sortes de façons, de leur donner des friandises à leur ramassage et à leur projection dans l'environnement. C'est un jeu atmosphérique et merveilleux qui vous permet de jouer à votre rythme, vous permettant d'explorer ce qui est possible dans son bac à sable en papier. D'après notre avis: « Paper Beast est un monde inhabituel mais bien réalisé dans le PSVR. L'interaction entre vous, les environnements et toutes les plantes et animaux est amusante à découvrir, et elle offre vraiment de bons moments tout au long de l'histoire. Certaines des énigmes sont un peu trop obtus, mais dans l'ensemble, la liberté qui vous est donnée d'expérimenter mène à une expérience vraiment unique. Le mode Sandbox ajoute une certaine longévité et vous permet de vraiment bricoler tous les éléments du jeu. Nous ne sommes pas sûrs que nous le ferions. appelez cela un incontournable absolu, mais c'est tout à fait unique et captivant d'une manière que seuls les jeux de réalité virtuelle peuvent être. «

Éditeur: Améliorer les jeux / Développeur: Améliorer les jeux Date de sortie: 13 octobre 2016 ( Etats-Unis ) / 13 octobre 2016 ( Royaume-Uni / UE ) Si la vie vous semble un peu terne pendant le verrouillage, laissez Rez Infinite entrer dans votre vie. Ce jeu est sorti pour la première fois sur Dreamcast il y a près de 20 ans, mais il est tout aussi euphorique aujourd’hui. Vous pouvez jouer au jeu sur une télévision standard ou avec PSVR, mais nous vous recommandons d’opter pour ce dernier si vous possédez le casque, car ce classique frise la Bible en réalité virtuelle. D’après notre avis: « Magnifique de nombreuses années après sa sortie originale, Rez Infinite se sent enfin chez lui sur PlayStation VR – et la réalité virtuelle a sa première application qui tue. Une surcharge sensorielle sensationnelle, ce jeu de tir sublime peut être de courte durée, mais vous serez dur poussé à trouver une expérience plus digne de votre attention cette année. «

Éditeur: Divertissement des mondes inconnus / Développeur: Bouton de secours Date de sortie: 4 décembre 2018 ( Etats-Unis ) / 4 décembre 2018 ( Royaume-Uni / UE ) L’un des titres les plus tendus de cette liste, Subnautica vous emmène profondément sous l’eau – mais attendez-vous à des eaux plus agitées que celles trouvées dans ABZÛ, par exemple. Il s’agit autant de survie que d’exploration, mais son cadre unique le distingue des titres similaires sur PS4. D’après notre avis: « Subnautica vous voit plongé dans un monde sous-marin vaste et époustouflant, grouillant de secrets et raffiné avec une atmosphère troublante qui suscite un réel sentiment de frisson pendant que vous jouez. Le jeu dispose d’un système d’artisanat enrichissant qui encourage l’exploration. De plus, le L’histoire est pleine de rebondissements attachants qui vous mèneront aux parties les plus profondes et les plus sombres de la planète extraterrestre, même contre votre meilleur jugement. Que l’aventure de survie soit votre genre de choix ou que vous soyez juste un ventouse pour un magnifique monde ouvert mendiant à explorer, Subnautica est vraiment un jeu incontournable. «

Éditeur: Baver / Développeur: Baver Date de sortie: 10 octobre 2016 ( Etats-Unis ) / 13 octobre 2016 ( Royaume-Uni / UE ) Thumper est une version très unique des jeux de rythme. Cela n'a peut-être pas l'air à la première inspection, mais il s'agit de suivre le rythme de la musique, de guider ce coléoptère spatial métallique à travers le cosmos. En ce qui concerne les jeux de rythme, cependant, il est peu probable que vous en trouviez un qui soit plus difficile ou plus rapide que celui-ci. Quand il est en pleine peau, Thumper est une force avec laquelle il faut compter; des défis incessants, un rythme effréné et une bande-son de mauvaise humeur en font vraiment quelque chose à voir – surtout si vous choisissez de le jouer en PSVR. D'après notre avis: « Thumper est un argument incroyable pour l'avenir de la réalité virtuelle. Avec un niveau de qualité incroyable associé à un prix d'entrée raisonnable, cela devrait absolument être l'un des premiers titres que quiconque souhaite tirer le meilleur parti de sa nouvelle PlayStation VR achète un casque. Avec une vitesse et une intensité fulgurantes qui vont de pair avec des mécanismes de jeu faciles à apprendre et difficiles à maîtriser, l'avenir des jeux rythmiques – et, par extension, de la réalité virtuelle – est radieux. «