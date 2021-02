Une femme utilise de la colle Gorilla Glue dans ses cheveux, les laissant définitivement coincés dans TikTok viral

Gorilla Glue Colle à Bois Gorilla Bouteille 532ml

Pour un collage puissant et durable sur une variété de surfaces en bois, la colle à bois Gorilla est résistante à l'eau, et donc idéale pour des utilisations intérieures et extérieures. La colle à bois Gorilla est facile à utiliser grâce à son bouchon applicateur. En séchant, elle prend une couleur de bois