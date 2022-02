Ghost in the Shell: SAC_2045 montre la bande-annonce de la deuxième saison

Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour la deuxième saison de sa série animée, » Fantôme dans la coquille : SAC_2045 ». L’aperçu nous montre les défis auxquels la protagoniste Motoko Kusanagi et son partenaire Batou seront confrontés, contre la nouvelle menace « post-humaine » permanente à laquelle ils seront confrontés dans cette saison de l’émission, qui mélange l’animation 3D avec un style rappelant le animés.

De plus, la date de première de cette deuxième saison est révélée, qui prévoit d’arriver en mai de cette année. La bande-annonce présente la chanson »Secret Ceremony » qui a été interprétée par le collectif musical japonais, Défilé du millénaireque divers fans d’anime reconnaissent pour sa contribution à diverses bandes sonores d’autres anime acclamés, tels que » Belle » de Mamoru Hosoda.

Les personnages de la nouvelle saison ont de nouveau été dessinés par l’illustrateur russe Ilya Kouvshinov. La plupart des voix de la première saison reviendront pour ces nouveaux épisodes, y compris Atsuko Tanaka comme Motoko Kusanagi et Aki Otsuka comme Batou.

Cela pourrait aussi vous intéresser : »Nier Automata » aura son adaptation en série animée.







La deuxième saison est à nouveau dirigée par Shinji Aramaki et Kenji Kamiyama, qui ont dirigé la première saison et ont travaillé ensemble sur le spin-off »Blade Runner: Black Lotus », qui a récemment été diffusé sur Crunchyroll et Adult Swim. Kamiyama a également réalisé la première série animée originale de » Ghost in the Shell: Complexe autonome » en 2002.

Le duo fera à nouveau équipe pour réaliser le prochain anime de homme ultraqui aura une esthétique similaire à cet épisode, et sera publié exclusivement pour la plateforme de streaming.

»Ghost in the Shell: SAC_2045 » se déroule des années après les événements de la célèbre série animée et du film »Stand Alone Complex ». Ce nouvel épisode se déroule aux États-Unis et se situe dans un contexte où l’économie mondiale connaît une guerre durable qui semble sans fin, où Motoko et Batou ont quitté l’une des organisations qui était en conflit pour travailler comme mercenaires.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Le Titan blindé d’Attack on Titan arrive sur Call of Duty.

Annoncé en 2018 et sorti en 2020, » SAC_2045 » a reçu des critiques majoritairement négatives, car beaucoup ont raté l’expressivité des personnages de l’épisode de 2002, en plus d’une histoire qui n’avait aucune corrélation avec ce qui a été vu dans » Stand Alone Complex « .

» Ghost in the Shell » a été créé à l’origine par l’artiste manga Masamune Shirow en 1989. Depuis lors, le manga de Shirow a été adapté à de nombreuses reprises dans d’autres médias, y compris un film d’animation de 1995 acclamé par la critique réalisé par Mamoru Oshiiet un film d’action en direct controversé, sorti en 2017 avec Scarlet Johnson.