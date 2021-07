Crunchyroll a créé Captain Tsubasa dans votre langue

L’une des séries animées sportives les plus reconnues est venue Croustillant: Capitaine Tsubasa (2018). A cette occasion, les différentes alternatives de l’histoire du jeune footballeur peuvent être appréciées dans votre langue : sous-titré ou doublé en espagnol. Les 26 premiers épisodes de cette épopée du sport sont déjà sur la plateforme. La suite sera disponible le 6 août à 13h00 PTS. Découvrez Tsubasa, ses compagnons et adversaires dans cette aventure classique.

Un beau but de Crunchyroll, qui crée cet anime basé sur le manga sur la carrière d’un jeune homme qui commence son histoire dans le sport le plus populaire au monde lors de tournois locaux pour devenir le capitaine de la meilleure équipe de football du Japon. Épingle de sûreté!

Crunchyroll présente le capitaine Tsubasa







A côté de l’archer Wakabayashi et son duo Misaki, le jeune Tsubasa commence un chemin épique qui le trouvera face à des adversaires talentueux qui le forceront à grandir dans sa volonté et à continuer à nourrir son talent avec cet ami qui l’accompagne depuis son enfance : le ballon.

Rencontrez les futures stars de l’équipe de football japonaise et découvrez le début de l’histoire d’un groupe qui atteindra la gloire : Hyuga Tiger, les frères Tachibana, le chef Hikaru Matsuyama, le gardien invincible Ken Wakashimazu et le prince Jun Misugi.

Capitaine Tsubasa (2018) est une histoire qui met en évidence des valeurs telles que l’amitié et la volonté en période d’adversité et libère la propre imagination de l’anime avec des capacités qui éveillent le fantasme du public. Soyez à bout de souffle avec Tsubasa et ses amis qui, dans chaque chapitre, montrent leurs incroyables capacités de football …