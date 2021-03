Brood X: Des milliards de cigales vont émerger après avoir passé 17 ans enfouies sous terre

29 mars 2021 10:31:50 IST

Quelques mois de quarantaine pendant la pandémie de coronavirus? Ce n’est rien pour un essaim de cigales qui sont dans la clandestinité depuis 2004. Au moment où les États-Unis ont vu les Red Sox de Boston briser une sécheresse de 86 ans dans les World Series, cinq élections présidentielles, une pandémie meurtrière et une insurrection, ces créatures ont s’occupaient de leurs affaires, enfouies dans le sol. Désormais, des milliards de cigales, appartenant à un groupe connu sous le nom de Brood X, devraient émerger dans les prochaines semaines, juste à temps pour aider à orchestrer la bande originale de l’été.

Qu’est-ce que Brood X?

Brood X est un groupe de cigales périodiques qui émerge du sous-sol tous les 17 ans. D’autres cigales ont des cycles de vie de 13 ans.

«C’est vraiment étrange qu’un groupe d’insectes passe 17 ans sous terre, puis ils décident de monter», a déclaré Matt Kasson, professeur agrégé de pathologie forestière et de mycologie à l’Université de Virginie occidentale.

Les cigales, qui se nourrissent de la sève des arbres et des plantes, comptent les cycles de gel et dégel comme un «système de comptage interne» qui leur indique quand il est temps de faire surface, a déclaré Kasson.

Brood X est l’un des plus grands groupes, et l’émergence de cette année pourrait signifier des dizaines de milliards de cigales, a-t-il déclaré.

Quand les cigales émergeront-elles?

Le moment de l’apparition des cigales Brood X varie selon le lieu.

Ils sont prêts mais attendent que le sol soit suffisamment chaud. La température idéale du sol pour les cigales est d’environ 64 degrés, a déclaré Kasson.

Pour la région médio-atlantique, cela arrive généralement vers la troisième semaine de mai, mais cela pourrait être plus tôt. «Habituellement, vous avez des traînards de chaque côté», dit-il.

Quels états peuvent s’attendre à voir Brood X?

Brood X devrait émerger dans environ 18 États américains, a déclaré Kasson.

Dans le passé, des cigales Brood X ont été repérées aussi loin au nord que le Michigan, aussi loin au sud que la Géorgie et aussi loin à l’ouest que l’Illinois. D’autres États où ils pourraient émerger comprennent le Kentucky, l’Ohio, le New Jersey, New York, la Pennsylvanie et le Tennessee.

Brood X, également connue sous le nom de Great Eastern Brood, compte trois épicentres dans certaines parties du pays. L’un sera dans la région de Washington, DC, y compris la Virginie du Nord et certaines parties du Maryland. Un autre sera enraciné dans l’Indiana, et il y en aura un plus petit à Knoxville, dans le Tennessee et dans les environs, a déclaré Kasson.

Tous les États ne verront pas de grandes émergences de cigales, a déclaré Chris Simon, professeur d’écologie et de biologie évolutive à l’Université du Connecticut. «Certains d’entre eux, ce n’est qu’un tout petit coin», dit-elle.

D’autres États, comme le Texas, obtiennent des cigales chaque été, mais ce sont généralement des cigales annuelles ou d’un autre type, a déclaré Simon.

Les cigales sont-elles dangereuses?

Parce qu’elles se nourrissent de plantes, les cigales peuvent blesser les petits arbres et arbustes mais ne causent aucun dommage aux humains, a déclaré Kasson.

«Ils sont vraiment gros et gênants», a-t-il déclaré.

Si quoi que ce soit, a-t-il dit, les Américains devraient se considérer chanceux d’être témoins du phénomène. «C’est vraiment quelque chose à admirer», a-t-il déclaré.

Cependant, ils peuvent être ennuyeux à cause du bourdonnement aigu qu’ils font lorsqu’ils cherchent des partenaires.

«Les mâles se lancent dans une frénésie de chant», a déclaré Kasson, ajoutant que dans certaines régions avec de nombreuses cigales, le son peut être assourdissant. «Il en résulte ce cacophonique strident.»

Certaines cigales sont plus bruyantes que d’autres, a déclaré Simon, et certaines chantent dans des tons différents, d’un sifflement doux à un refrain rauque.

Des sons allant jusqu’à 90 décibels pourraient être mesurés debout directement sous un arbre rempli de cigales. Une moto, en comparaison, peut émettre des sons jusqu’à 95 décibels, ce qui peut endommager l’audition après environ 50 minutes d’exposition continue, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

«Cela peut être si fort que vous voulez mettre vos doigts dans vos oreilles», a déclaré Simon à propos des cigales.

Combien de temps Brood X existera-t-il?

Brood X ne bourdonnera pas longtemps. Une fois qu’elles émergeront, les cigales seront absentes pendant environ quatre à six semaines, a déclaré Kasson.

Après l’accouplement des cigales et l’éclosion des œufs, les nymphes, comme on les appelle les cigales avant qu’elles ne soient complètement développées, émergeront, a déclaré Kasson.

Les nymphes commencent alors leur cycle de 17 ans, se nourrissant sous terre. Après cette année, ces nymphes émergeront sous forme de cigales dans la prochaine Brood X, la classe de 2038.

Que devez-vous faire si vous voyez une cigale?

Quiconque souhaite plus que simplement écouter la bande originale des cigales peut aider les chercheurs en rapportant des observations en ligne sur iNaturalist.org ou Cicada Mania, ou en utilisant l’application Cicada Safari.

Pouvez-vous les manger?

Pour ceux qui souhaitent essayer de nouveaux aliments, les cigales sont comestibles, a déclaré Kasson, qui a comparé le goût au tofu. «Il prend ce dans quoi vous le faites cuire», dit-il.

Ils sont sans gluten, riches en protéines et faibles en gras et en glucides, selon National Geographic.

Bien que Kasson ait déclaré qu’il passait généralement plus de temps à rechercher les cigales qu’à les manger, il a dit qu’il connaissait des gens qui les faisaient sauter.

Simon a dit qu’elle en avait une frite à la sauce Sichuan, mais elle n’encourage pas les gens à en grignoter.

«Je suis désolée pour eux, j’ai grandi pendant 17 ans, puis quelqu’un les mange», dit-elle.

Jesus Jiménez. c.2021 The New York Times Company

