Lil Nas X accusé d’avoir « arraché » des brindilles de FKA avec sa vidéo Montero

Le réalisateur de la vidéo Cellophane de FKA twigs a également appelé Lil Nas X pour l’avoir copiée avec sa vidéo ‘Montero (Call Me By Your Name).

Lil Nas X fait face à des réactions négatives sur les affirmations selon lesquelles sa vidéo « Montero (Appelez-moi par votre nom) » copie « Cellophane » de FKA twigs.

La semaine dernière (26 mars), Lil Nas X a sorti son nouveau single très attendu «Montero (Call Me By Your Name)». La chanson et son clip vidéo ont immédiatement reçu les éloges des fans et des critiques. Dans les paroles, Lil Nas X rappe sur le sexe et les relations gay et la vidéo voit Lil Nas X donner à Satan un lap dance. Le visuel a déjà été visionné 30 millions de fois sur YouTube.

Cependant, Lil Nas X a également été accusée d’avoir «arnaqué» FKA Twigs avec la vidéo et maintenant son réalisateur s’est exprimé.

Lil Nas X accusé d’avoir «arraché» la vidéo Cellophane de FKA twigs avec Montero. Image: Columbia Records, Enregistrements Jeunes Turcs

À mi-chemin de la vidéo ‘Montero (Appelez-moi par votre nom)’, Lil Nas X est lapidé à mort. Il commence alors à s’élever vers un ange ailé dans le ciel avant de glisser le long d’un poteau vers l’enfer. La vidéo « Cellophane » de FKA twigs, de même, voit sa perche danser et grimper vers une créature céleste ailée dans le ciel avant qu’elle ne plonge également dans un monde souterrain comme Lil Nas X.

Les fans ont immédiatement remarqué des similitudes entre les deux clips vidéo. Une personne a tweeté: « alors fka twigs perd le Grammy qu’elle aurait dû obtenir pour le mv cellophane à lil nas x puis lil nas x se retourne et vole beaucoup de concepts au mv cellophane pour son propre mv … » .

alors fka twigs perd le grammy qu’elle aurait dû obtenir pour le mv cellophane à lil nas x puis lil nas x se retourne et vole beaucoup de concepts au mv cellophane pour son propre mv … pic.twitter.com/uRp23HwCUc – kailey (@fallingforshame) 26 mars 2021

trop de discussion abt lil nas x étant démoniaque. pas assez de discussion sur la façon dont son étiquette a contacté le réalisateur de la vidéo de cellophane de brindilles FKA et a été refusée, puis ils l’ont quand même arrachée – combinaison de peau creuse (@papayaskins) 27 mars 2021

Andrew Thomas Wang, le réalisateur de la vidéo « Cellophane » s’est ensuite rendu sur Instagram pour appeler personnellement Lil Nas X. Au début, il a republié l’histoire Instagram d’un fan qui a écrit: « Trop souvent, les réalisateurs de vidéoclips se font arnaquer leur travail » à côté d’une comparaison côte à côte entre les deux vidéos.

Andrew a ensuite posté sa propre histoire en ajoutant: « Il n’y a pas de victoire lorsque cela se produit. J’ai été copié auparavant, mais c’est différent. Le label de @ lilnasx m’a contacté à la fin de l’année dernière. Il a pivoté et a embauché le même chorégraphe de ‘Cellophane’. Considérez le le pouvoir que vous exercez et les artistes à qui vous faites du mal lorsque vous capitalisez sur notre sang jurent des larmes et du travail émotionnel. «

Il s’est ensuite tourné vers Twitter pour clarifier ses commentaires. Il a écrit: « Je suis fan de @LilNasX. » Old Town Road « est emblématique. Partager des collaborateurs est courant. Voir la collaboration du chorégraphe » Cellophane « avec Lil Nas X est génial (aimer une danse Satan). Partager l’esthétique et payer l’hommage fait partie du processus de création. La conscience collective existe. »

Il a ajouté: «J’exhorte la communauté musicale, en particulier les grandes maisons de disques comme @ColumbiaRecords, à respecter les réalisateurs, à maintenir la responsabilité artistique et à honorer l’ingéniosité des artistes consacrant leur sueur de sang et leurs larmes à imaginer un meilleur avenir dans une industrie brisée. Nous pouvons faire mieux. «

Le réalisateur de la vidéo «Cellophane» de FKA twigs s’exprime au milieu de la controverse vidéo «Montero (Call Me By Your Name)» de Lil Nas X. pic.twitter.com/5nRhxPjv2V – Pop Crave (@PopCrave) 28 mars 2021

Les images sont également coûteuses à réaliser. Des années de travail ont été consacrées à la création de «Cellophane», de l’entraînement physique au travail émotionnel de déballage de la vie de Twigs pour construire des images racontant son histoire de traumatisme et de rétablissement. «Cellophane» était une confession au sens le plus vulnérable du terme. – Andrew Thomas Huang (@Andrew_T_Huang) 28 mars 2021

Intentionnellement ou non, la copie du travail d’autres artistes se produit. Faire des vidéoclips est un travail d’amour. La demande de contenu poussée par les grands labels rend notre travail jetable et oppose les artistes les uns aux autres. – Andrew Thomas Huang (@Andrew_T_Huang) 28 mars 2021

J’exhorte la communauté musicale, en particulier les grandes maisons de disques comme @ColumbiaRecords respecter les réalisateurs, maintenir la responsabilité artistique et honorer l’ingéniosité des artistes consacrant leur sueur de sang et leurs larmes à imaginer un avenir meilleur au milieu d’une industrie brisée. On peut faire mieux. – Andrew Thomas Huang (@Andrew_T_Huang) 28 mars 2021

Dans l’état actuel des choses, ni Lil Nas X ni FKA Twigs n’ont commenté les accusations de copie. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

