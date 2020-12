Pokémon Journeys montre les débuts de Grookey

« Pokémon Journeys: The Series » annonce les débuts animés de Grookey avec un nouveau teaser. Voyages Pokémon est actuellement au milieu d’une interruption majeure pour la saison Noël, mais la série attend déjà le 2021 et les de nouveaux épisodes que nous verrons ensuite.

# ア ニ ポ ケ

2021 年 超 先 取 り 映像 が 到 着 し ま し た ✨ ポ ケ モ ン と の 出 会 い

ポ ケ モ ン と の バ ト ル

冒 険 は ま だ ま だ 続 き ま す ❗ ア ニ メ 「ポ ケ ッ ト モ ン ス タ ー」

新年 は 1 月 8 日 (金) よ る 6 時 55 分 か ら

テ レ ビ 東京 系 に て 放送 ス タ ー ト!

※ 一部 地域 で は 放送 時間 が 異 な り ま す pic.twitter.com/nkLqrWNKnd – ア ニ メ 「ポ ケ ッ ト モ ン ス タ ー」 公式 (@anipoke_PR)

25 décembre 2020





Alors que le presque 50 épisodes ont vu des retours et des débuts majeurs avec Ash Ketchum et Goh explorer toutes les régions de la franchise à ce jour avec cette nouvelle série, cela ressemble à l’année prochaine aura des rendements encore plus élevés et de nouveaux débuts préférés des fans en tant que dernier membre du trio partant de Galar.

Voyages Pokémon a récemment lancé un nouveau teaser pour leur liste d’épisodes initiale lorsqu’ils reviennent sur janvier du 2021, et bien qu’il soit plein d’aperçus juteux, le plus grand est le confirmation de quoi Grookey Le Pokémon Grass arrive dans l’anime et complétera le trio initial pour la région de Galar en Épée et bouclier Pokémon.

2021 年 の # ア ニ ポ ケ 気 に な る シ ー ン ③ お 待 た せ し ま し た ❗

ニ ッ コ ニ コ の # サ ル ノ リ が 登場

も し か し て… 仲 間 に な っ て く れ る の⁉ ア ニ メ 「ポ ケ ッ ト モ ン ス タ ー」

新年 は 1 月 8 日 (金) よ る 6 時 55 分 か ら テ レ ビ 東京 系 に て 放送 ス タ ー ト!

※ 一部 地域 で は 放送 時間 が 異 な り ま す pic.twitter.com/irQv1tBbec – ア ニ メ 「ポ ケ ッ ト モ ン ス タ ー」 公式 (@anipoke_PR)

25 décembre 2020





Il n’est pas très clair qui l’équipe rejoindra Grookey quand il s’agit d’anime, mais la plupart probable c’est que tu rejoins Goh.

Alors que les fans aimeraient voir Cendre ajoutez-le à votre équipe compte tenu de son manque actuel de Pokémon de Galar important hors de Farfetch’d, Grookey dans l’équipe de Goh compléterait tout Les entrées de Galar.