Ce sont les meilleurs Call of Duty: sites mobiles

Commencez à améliorer vos compétences Call of Duty: Mobile en utilisant les meilleurs sites à chaque fois.

Il y a beaucoup de sites dans Call of Duty: Mobile que vous pouvez équiper pour vous rendre plus mortel à chaque tir. Cependant, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, certains peuvent être plus utiles que d’autres. Pour cette même raison, nous vous dirons aujourd’hui quels sont les meilleurs sites de Call of Duty: Mobile.

Comment jouer avec le contrôleur PS4 ou Xbox One dans Call of Duty: Mobile

Voulez-vous être le meilleur de vos amis en jouant à Call of Duty: Mobile? Ensuite découvrez quel est le spectacle parfait pour chaque occasion. Attention, il serait également intéressant pour vous de voir ces 10 stratégies ou astuces pour survivre dans Call of Duty: Mobile. De même, nous vous recommandons d’essayer tous les sites jusqu’à ce que vous en trouviez un qui correspond à votre style de jeu.

Look par défaut du tireur d’élite

Le fusil de sniper C’est l’un des plus meurtriers du jeu car il peut vous tuer d’un seul coup. Nous parlons du viseur parfait à équiper lorsque vous allez jouer sur de grandes cartes et vous précipiter. L’un des viseurs les plus utilisés dans Call of Duty: Mobile!

Regardez tactique

C’est la lunette qui a la plus longue portée après le tireur d’élite par défaut. Cependant, Cela enlève beaucoup de vision et ne vous laisse pas voir sur les côtés. Il est recommandé d’utiliser uniquement des fusils, bien qu’il ne puisse être utilisé dans les tireurs d’élite que lorsqu’il s’agit d’une petite carte.

viseur point rouge

Idéal pour les fusils d’assaut, les mitraillettes et les mitrailleuses. C’est l’un des meilleurs sites du jeu car a plus de vision que les précédents, ce qui se traduit par un meilleur objectif. C’est une lunette que vous pouvez facilement gérer pour vaincre vos ennemis sans subir de vulnérabilités en raison d’un manque de vision.

C’est un regard qui il est utilisé sur de longues, moyennes et courtes distances. S’il s’agit d’une distance, vous devez savoir très bien jouer pour en tirer le meilleur parti. Cependant, en short et en médium, il vous sera très utile de détruire facilement l’ennemi.

Look holographique

Cela ne fonctionne que dans les mitraillettes et est l’un des viseurs qui enlèvera le plus de vision. Vous devez être prudent lorsque vous l’utilisez dans classé comme cela enlèvera de la précision dans votre arme car vous manquerez plus de balles en n’ayant pas une vision optimale. Il est recommandé de n’utiliser que sur des cartes fermées.

Sans vue

Parfois, le meilleur look peut être de ne pas avoir (surtout si vous utilisez un fusil ou une mitraillette). Les joueurs professionnels n’utilisent pas de lunettes car elles ont une plus grande précision, bien qu’il soit plus difficile d’effectuer les mouvements à l’intérieur de la carte. Jouer sans vue vous permet de contrôler le recul car vous avez plus de vision que la normale et vous savez où déplacer votre doigt pour viser.

Bien sûr, il faut beaucoup s’entraîner pour maîtriser la technique du jeu sans vue. Au début, les résultats ne seront probablement pas aussi positifs que vous l’imaginez. Mais après avoir pratiqué, personne ne pourra avec vous!

Les 5 meilleures armes de la Battle Royale de Call of Duty: Mobile

D’autre part, nous vous invitons à consulter cet article qui explique comment obtenir de nouveaux skins gratuits dans Call of Duty: Mobile, et vous devriez également jeter un œil à ces paramètres pour jouer à Call of Duty: Mobile comme un pro.

Rubriques connexes: Call of Duty, Jeux, Jeux occasionnels

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂