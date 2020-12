Kevin Spacey a brisé le silence et a avoué qu’il y a des gens qui lui demandent de l’aide

La course de Kevin Spacey fini quand ils ont découvert abus sexuel qu’il a commis au fil des ans. L’acteur est impliqué dans divers procès et est actuellement détenu en raison du fort rejet de l’opinion publique. Cependant, tout comme en 2019 et 2018, a décidé de laisser un message la veille de Noël où il a avoué que de nombreuses personnes lui demandaient de l’aide.

L’acteur de 61 ans est réapparu sur sa chaîne YouTube officielle pour reprendre contact avec ses 105000 followers après un an d’absence dans lequel il était impliqué. de nombreuses charges retenues contre lui aux États-Unis et au Royaume-Uni. Depuis 2017, quand Anthony Rapp l’a dénoncé pour avoir profité de lui, l’artiste maintient un profil bas pointé entre les accusations.

Kevin Spacey a brisé le silence sur son compte YouTube

«Beaucoup de gens m’ont contacté au cours de l’année écoulée et ont partagé leurs propres luttes. Et ma capacité à être là pour eux n’a été possible que grâce à mes propres difficultés. Même si cela a été un privilège d’offrir mon soutien, je dois le dire franchement aussi. il a dépassé mes capacités et est plus grand que moi « Spacey a commencé dans une courte vidéo enregistrée dans un parc.







L’acteur a indiqué que les personnes qui avaient demandé son aide avaient l’intention de « prend sa vie ». De cette façon, il a essayé de laisser un message aux victimes de dépression afin qu’elles obtiennent de l’aide avant de prendre une décision radicale. « Je vous promets qu’il y a un moyen, il y a des gens qui comprennent et peuvent aider parce qu’ils ne sont pas seuls », a déclaré et ajouté le téléphone national de prévention du suicide.

L’interprète de Frank Underwood a clôturé la vidéo en souhaitant de joyeuses fêtes et a encouragé ceux qui souffrent: « Tout ira mieux ». Sa vidéo compte déjà près de 80000 vues et promet d’atteindre des niveaux d’audience élevés comme les deux précédents. En 2018, l’article a été consulté 12 millions de fois. Alors qu’en 2019, il en comptait 3,6 millions.