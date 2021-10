The Ones Within Season 2: Date de sortie, apprenez à tout savoir.

Naka No Hito Genome alias The Ones Within est un anime japonais créé en juillet 2019 et les noix attendent avec impatience la saison suivante. De la robustesse aux personnages créés dans l’anime sont incroyables, c’est clairement un spectacle crédité.

Je suis sûr que vous devez attendre des nouvelles concernant la partie improvisée de la série. Nous avons ce qu’il vous faut. Parlons des détails les plus importants pour The Ones Within Season 2.

The Ones Within est une série animée de puzzle-comédie de Silver Link Studio. Ils avaient une somme de 12 haps dans la première saison de la série. Oui, bien que le spectacle soit entré dans une grande appréciation de la part des noix, il n’y a aucune déclaration sanctionnée de la part de l’usine avec des félicitations pour le renouvellement de la saison des pincements.

L’usine a suffisamment de matière première pour faire la saison des pincements, mais elle n’a pas publié de bulletin autorisé à ce sujet. Nous attendons tous désespérément le renouvellement de la théanine. Cependant, nous pouvons attendre la sortie de The Ones Within Season 2 fin 2022 ou début 2023, voire pas du tout.

Le fait que la série de mangas Web soit toujours en cours d’écriture est un facteur de soulagement car nous pouvons attendre la sortie d’une saison séparée à un moment ou à un autre!

Casting de « The Ones Within Saison 2 »

La série animée a un système de personnages multiples, ce qui ajoute à la personnalité de la série. Pour sa saison 2, on peut lister les personnages principaux qui sont considérablement susceptibles d’être vus dans « The Ones Within Season 2 ».

Akatsuki Iride

Karin Sarayashiki

Tout bravo

Yuzu Roromori

Camping-car de « The Ones Within Saison 2 »

Comme mentionné précédemment, il n’y a pas de nouvelles concernant la saison 2 de » The Ones Within « , nous ne pouvons donc pas attendre une caravane pour la même chose. Décevant, je sais !

Néanmoins, si vous n’avez pas regardé la saison 1 de « The Ones Within », actuellement la caravane, vous pouvez avoir un aperçu de ce que la série animée a à offrir.

L’intrigue de « Ceux qui sont à l’intérieur »

La série animée se déroule à un moment où une série de découvertes étranges et mystérieuses se déroulent au Japon. La seule chose que nous savons, c’est que les personnes disparues sont toutes des adolescents. La police fait tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver les personnes disparues.

Le représentant de notre série est Akatsuki Iridin, un adolescent ordinaire et sympathique qui est populaire pour télécharger des cassettes de jeux « Let’s Play ». Dans l’un de ses récents téléchargements, on peut le voir jouer à un jeu appelé » The Ones Within-Genome « . Il est insensible aux rumeurs selon lesquelles le jeu est la raison pour laquelle les adolescents s’évaporent.

Bande-annonce:

Il termine le jeu et finit par être transporté dans un endroit inconnu avec huit autres adolescents – Karin Sarayashiki, Kaikoku Onigasaki, Himiko Inaba, Anya Kudou, Yuzu Roromori, Zakuro Oshigiri et Makino Aikawa. Ils sont censés nettoyer les scènes et récupérer un petit monument.

Actuellement, ils commencent les épreuves et rencontrent des obstacles où découvrir les hiers lointains et sombres de chaque membre. Pour retrouver leur vraie vie, ils doivent traverser ça ensemble.

Situations pour « Ceux qui sont à l’intérieur »

La série est entrée dans une situation moyenne de 6,4/10 par les critiques mais a été vraiment honorée par les fous d’anime.

Nous restons tous désespérément pour « The Ones Within Season 2 ». Tout ce que nous pouvons faire est de rester patiemment pour toute mise à jour par le sweatshop. Nous vous tiendrons au courant des moindres détails concernant la saison 2 de « The Ones Within ».

