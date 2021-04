Bretman Rock « aide » sa soeur, la princesse Mae, après une dispute avec son ex devenue virale

Mobistoxx Lit enfant ALIZE avec toboggan 90x200 cm pin gris tente Princess

Mobistoxx vous présente le nouveau compagnon de jeu de votre bambin, le magnifique lit enfant ALIZE avec toboggan. Il rendra fou de joie vos enfants comme tous leurs petits copains avec sa tente (inclus) et son superbe toboggan. Vous pourrez en plus ajouter des poches de rangement et des tunnels en option pour encore plus d'amusement! Sa structure en pin massif lui assure solidité et sécurité. Pour davantage de sécurité, ce lit est équipé de gardes-fous. De plus, tous les bords et coins de ce lit sont arrondis! Solidité, sécurité et amusement et à prix belge...bien sûr, c'est le sublime lit enfant ALIZE avec toboggan à ne pas rater! * L'échelle et le toboggan peuvent être intervertis. * N'hésitez pas à agrémenter votre lit ALIZE de poches, tunnels, ou de parures de lit en option ! * Ce lit est livré avec sommier.Dimensions: H. 115 cm, L. 208 cm, P. 103 cm (223 cm avec toboggan!) Convient pour des enfants à partir de 4 ans