Une date pour The Witcher saison deux vient tout juste d’être annoncée, mais cela n’a pas empêché les fans de se demander s’il y aura une saison trois.

La série, qui suit Geralt of Rivia décrit par Henry Cavill, était la série la plus populaire de Netlifx en 2019. Netflix a confirmé que la deuxième saison, très retardée, sera diffusée en décembre 2021, mais n’a pas encore dit si une troisième a été éclairée au vert.

Alors, que savons-nous jusqu’à présent d’une possible saison trois? Continuer à lire.

La saison 3 de The Witcher a-t-elle été confirmée?

Pas officiellement, mais il y a des preuves que cela est déjà en cours. En octobre, un site de fans de The Witcher a rapporté qu’une troisième saison de The Witcher était apparue sur le site Web de la Writers Guild of America. C’est le plus gros indice à ce jour que Netflix a déjà allumé la troisième saison avant la diffusion de la seconde.

Crédit The Witcher ‘: Netflix

Des indices pour une troisième saison ont également été abandonnés à gauche à droite et au centre par ceux qui sont proches de la production de l’émission. En décembre 2020, le compte Twitter de NetflixGeekd tweeté une photo de ce qui semble être la dernière page (d’avertissement de spoiler) du script pour la saison deux et dit:

« Cette page du script de la saison 2 de Witcher montre que la prochaine saison ne se retiendra pas. » Le script suggère un gros cliffhanger, le genre que vous ne prévoyez que si vous saviez déjà qu’une autre saison a été confirmée.

Nous espérons que les producteurs arriveront directement à faire la prochaine saison aussi rapidement qu’ils l’ont fait avec la deuxième saison. Après l’énorme succès de la première saison, sortie en décembre 2019, la saison deux a été annoncée et ils ont commencé à la filmer deux mois plus tard. En suivant cette logique, nous espérons entendre parler d’une troisième saison de The Witcher au début de 2022.

Casting et histoire de The Witcher Saison 3

Il est bien trop tôt pour connaître les nouveaux personnages et qui pourrait rejoindre le casting pour la saison trois. Inutile de dire que Cavill, Chalotra et Allen – qui jouent les personnages principaux de The Witcher – sont sûrs de revenir pour une troisième saison.

Le service de streaming ne manque pas de matériel de la série de livres de Sapowski, qui suit les histoires et les relations d’une vaste gamme de personnages.

Pour la deuxième saison, la star de Bridgerton, Adjoa Andoh, qui a joué Lady Danbury, rejoint le casting pour jouer Nenneke – une prêtresse qui apparaît dans les livres de Sapkowski.

The Witcher saison 2 cast ‘Twitter / Lauren S Hissrich

Liz Carr de Silent Witness, l’actrice de théâtre Cassie Clare, Graham McTavish de The Hobbit, Kevin Doyle de Downton Abbey et Simon Callow – connu pour Quatre mariages et un enterrement – sont également inscrits pour la deuxième série.