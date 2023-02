Paul McCartney jouerait en Argentine, au Mexique et au Brésil lors de sa tournée d’adieu The End Tour

in

Paul McCartney a 80 ans et l’ancien Beatle aurait décidé qu’il était temps de se retirer de la scène, mais pas avant d’avoir fait une dernière tournée qui l’amènerait en Amérique latine.

Paul Mccartney Il est l’un des artistes les plus emblématiques du rock grâce à sa participation à un groupe fondamental tel qu’il était les Beatles mais aussi en tenant compte de sa carrière de soliste après la séparation du groupe de Liverpool. Il n’est donc pas surprenant que lorsque les rumeurs de sa retraite de la scène à l’âge de 80 ans se soient répandues, cela soit devenu une nouvelle.

D’autant plus si l’adieu comprend une impressionnante tournée mondiale qui porte le titre la finassez graphique et sans aucun besoin de métaphores ou de phrases romantiques, après tout, le travail de Paul Mccartney s’occupera de ces détails lorsque l’artiste sera sur scène à travers le monde pour partager sa musique qui a ému plus d’une génération.

L’ancien Beatle ferait ses adieux à sa carrière avec une tournée internationale

Paul Mccartney se rendra en Amérique latine à l’occasion de la tournée d’adieu de sa carrière musicale. Quelles sont ces destinations ? Buenos Aires le 13 septembre prochain et une semaine plus tard Rio de Janeiro. Ce seraient deux des endroits de la région que le talentueux musicien visitera avec ces concerts qui servent d’adieu au public qui a suivi l’ancien Beatle tout au long de sa vie professionnelle emblématique.

Au mois d’octobre est « une grande partie du monde du rock and roll » fera de même dans la troisième destination latine : La ville de Mexico. Autres destinations que vous visiterez le même mois avec le circuit la fin Il s’agit de Tokyo, Sydney, New York, Paris, Berlin, Rome et Londres. Tout cela en préambule à une clôture qui sera pleine d’émotion si l’on tient compte du contexte dans lequel le dernier show de Paul Mccartney.

Le dernier concert de l’ancien Beatle aurait lieu le 1er décembre 2023 dans la ville de Liverpool quelle signification cela a-t-il pour Paul Mccartney parce que c’est sa ville natale et le lieu où le groupe mythique avec lequel il a atteint le statut de icône de roche comme ses camarades John Lennon, Ringo Starr et George Harrison. Bien que toutes ces informations n’aient pas encore été confirmées par McCartney, il existe déjà un flyer avec ces détails circulant en ligne ainsi qu’une forte rumeur pointant du doigt cette alternative.

