Les stars de Spider-Man, Tom Holland et Zendaya, font leur première apparition publique en tant que couple

Les fans de Spider-Man: No Way Home Les stars se sont déchaînées lorsque le couple a assisté au Ballon D’Or ensemble, confirmant ainsi leur statut de couple.

Contrairement aux spoilers Marvel qu’ils doivent garder, le secret selon lequel Tom Holland et Zendaya sont un couple est de notoriété publique depuis des mois maintenant, le couple étant fréquemment photographié dans des moments proches ensemble. Maintenant, officiellement, le couple a confirmé ce statut de couple en assistant à la cérémonie de remise des prix du Ballon d’Or en compagnie l’un de l’autre. Bien sûr, Zendaya joue l’intérêt amoureux de Peter Parker MJ dans les films Spider-Man de Marvel, et il semble que travailler ensemble à travers Spider-Man : Retrouvailles et Spider-Man : loin de chez soi a conduit l’actrice à se rapprocher de Tom Holland dans la vraie vie également.

En tant que deux des stars les plus demandées et les plus reconnaissables de l’industrie à l’heure actuelle, il a été presque impossible pour Holland et Zendaya de ne pas être repérés ensemble, y compris des photos qui ont fait surface en ligne plus tôt cette année du couple partageant un baiser tout en en attente à un feu rouge sur une sortie en voiture. Cependant, jusqu’à présent, ils ont gardé leurs apparitions publiques purement professionnelles, n’apparaissant pas vraiment l’un avec l’autre à moins d’apparaître spécifiquement pour promouvoir le prochain Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Les photos des prix Ballon D’Or 2021 ont maintenant inclus le couple sur le tapis rouge ensemble pour leur première apparition officielle ensemble lors d’un événement non lié à Marvel. Le Ballon D’or célèbre le monde du football et est suivi par une multitude de visages célèbres, et comme les photos montrent Tom Holland avec son bras autour de la taille de Zendaya et en disent long, la réaction des fans sur les réseaux sociaux est probablement exactement ce que vous voudriez attendez-vous compte tenu de combien ils ont voulu que ce moment se produise pendant la majeure partie de cette année.

Voici quelques-unes de ces réactions.

Au total, des rumeurs d’une relation entre les deux jeunes acteurs circulent depuis environ 2017, et bien qu’aucune des parties n’ait voulu confirmer ce que la plupart des gens savaient déjà, les signes qu’ils sortent ensemble depuis plusieurs mois sont de plus en plus perceptibles. , avec le couple se louant constamment l’autre chaque fois que cela est possible et les photographies susmentionnées de divers moments intimes étant téléchargées sur Internet pour que le monde puisse porter un jugement sur leur statut.

Que le moment de la première véritable apparition publique du couple soit lié de quelque manière que ce soit à Spider-Man : Pas de chemin à la maison être fait et dans le sac prêt à partir dans quelques semaines est possible, car si des suggestions que ce chapitre du voyage de Spider-Man de Tom Holland touche à sa fin, il y a une forte possibilité que l’avenir ne voit pas la paire agir à l’écran ensemble. Dans cet esprit, il serait logique qu’ils soient heureux de révéler leur partenariat hors écran au monde maintenant que la pression constante d’être regardés tout en essayant de filmer ensemble n’est pas une perspective.

De cela, on pourrait juste avoir l’impression que le moment est venu pour eux. Qui sait dans ces relations hollywoodiennes ? Une chose est claire, c’est que le couple lui-même est heureux ensemble, mais pas aussi heureux que leurs fans semblent l’être à ce sujet. Vous pouvez à nouveau surprendre Tom Holland et Zendaya en train de sauver le monde dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison plus tard ce mois-ci.





