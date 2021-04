Comme un jeu vidéo: voici à quoi ressemble le champ de bataille avec les nouvelles lunettes de vision nocturne de l’armée américaine

La technologie appliquée au monde militaire est souvent fascinante. Là, nous avons le drone de 25 kilos et 200 balles de Turquie, le char Carmel qui est piloté avec une manette Xbox, la Kalachnikov avec WiFi et Bluetooth ou le TrackingPoint, mais aujourd’hui c’est encore plus frappant si possible. Nous parlons de l’ENVG-B (Enhanced Night Vision Google-Binoculars), les lunettes de réalité augmentée et de vision nocturne déjà testées par l’armée américaine.

Ce sont des lunettes qui permettent aux soldats d’observer et de manœuvrer dans toutes sortes de conditions météorologiques, dans l’obscurité, dans des situations de visibilité limitée et, finalement, dans toutes les conditions d’éclairage. Ils ont des écrans stéréoscopiques qui permettent une acquisition plus rapide de la cible, un imageur thermique fusionné pour une meilleure reconnaissance des objets et, bien sûr, la réalité augmentée. Le résultat? Quelque chose de similaire aux cartes nocturnes de «Call of Duty».

La guerre en tant que jeu vidéo

Comme nous pouvons le voir dans cette vidéo a publié la Brigade Lancer, les lunettes sont capables de dessiner presque parfaitement les contours du personnel sur le champ de bataille. Non seulement le contour, mais les détails de l’équipement comme le sac à dos ou les armes elles-mêmes. De la même manière, ils sont capables de marquer la trajectoire de la balle grâce à la réalité augmentée (en bleu).

Les ENVG-B disposent d’un système binoculaire à double tube pour améliorer la conscience de la situation et la perception de la profondeur. Pour améliorer le contraste des verres, les tubes sont en phosphore blanc au lieu du phosphore vert, plus une caméra thermique fusionnée pour mieux reconnaître les cibles dans des environnements visuels difficiles (comme lorsqu’il y a de la poussière ou de la fumée).

Les lunettes aussi.

Selon sa fiche technique, ont 80% de chances de reconnaître des cibles de taille humaine à 150 mètres et 50% à 300 mètres. Ils pèsent 1,13 kilos et peuvent fonctionner entre 7,5 et 15 heures en continu. Fait intéressant, ils peuvent être connectés sans fil à Family of Weapon Sight-Individual (FWS-I), un système de visée pour les carabines M4 et M249.

À quoi servent ces judas? Fondamentalement, ils fournissent au soldat des images infrarouges dans toutes les conditions météorologiques. Non seulement cela, mais transmettre sans fil la vue de l’arme et les images thermiques aux lunettes, permettant au soldat de reconnaître des cibles sans avoir à s’exposer trop au feu ennemi. Autrement dit, le soldat peut voir le réticule de l’arme dans son champ de vision.

