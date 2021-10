Brendan Fraser est-il le méchant du film Batgirl de HBO Max, est-il Firefly ?

Il semble que la Brenassiance se poursuive avec l’acteur bien-aimé Brendan Fraser qui décroche un autre grand rôle. Par date limite, Fraser devrait rejoindre le casting de Fille chauve-souris aux côtés de Leslie Grace en tant que super-héros titulaire. Selon le rapport, Fraser jouera un méchant, et bien que cela ne soit pas officiellement confirmé, on dit qu’il jouera le super-vilain Firefly. Peu importe qui il joue, l’implication de l’acteur populaire suscitera sans aucun doute plus d’intérêt pour le prochain film.

De Warner Bros. et DC Films , Fille chauve-souris est en développement pour une sortie exclusive à HBO Max. Mauvais garçons pour la vie les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah sont à bord pour réaliser le film sur un scénario de Christina Hodson (Oiseaux de proie, Le flash). Kristin Burr produit. Avec Leslie Grace et Brendan Fraser, le casting comprendra Jacob Scipio dans un rôle mystère et JK Simmons reprenant son rôle de commissaire James Gordon.

« Avec Fille chauve-souris, nous espérons emmener le public dans une balade amusante et voir une autre facette de Gotham », a déclaré la productrice Kristin Burr du film précédemment, par THR. « Le script de Christina est pétillant d’esprit. Adil et Bilall ont une énergie excitée et joyeuse, qui est contagieuse, ce qui en fait les cinéastes parfaits pour ce Batproject. Et je suis juste excité de faire partie de l’univers DC, ce qui est super cool. »

« Nous voulions avoir un casting très large », a déclaré Arbi à propos de la recherche de Barbara Gordon chez DC FanDome. « C’était un très large éventail d’âges et de races. Ce qui était important pour nous, c’était que la meilleure actrice pour le rôle soit choisie. Finalement, nous avons vu Leslie. … Il y avait quelque chose qui », a déclaré Arbi en claquant des doigts. » Touchez un nerf, et [we] C’était comme si nous regardions Barbara Gordon. »

Les détails complets de l’intrigue n’ont pas été révélés pour Fille chauve-souris, mais il a été établi que le film suivra l’incarnation du personnage par Barbara Gordon avec Grace dans le rôle. Barbara est la fille du commissaire Gordon et a le plus souvent été représentée comme Batgirl, bien que Betty Kane ait été la première version introduite en 1961. Dans de nombreux Homme chauve-souris-histoires liées, Barbara reste paralysée après une attaque brutale du Joker, bien qu’elle continue d’aider à distance Batman sous son nouveau nom Oracle.

Dans les années 1960, Yvonne Craig est devenue la première personne à incarner une Batgirl en direct dans le rôle de Barbara Gordon dans l’original. Homme chauve-souris Émission de télévision. Alicia Silverstone a joué une version live-action de Batgirl dans Joel Schumacher Batman et Robin, mais son nom était Barbara Wilson et elle n’était pas la fille de Jim Gordon. Hannah Gunn et Jete Laurence ont brièvement dépeint la fille de Gordon dans Le Chevalier Noir et Gotham, respectivement, bien qu’aucun ne soit devenu Batgirl. Savannah Welch incarne Barbara dans le rôle d’Oracle dans la série HBO Max Titans.

Brendan Fraser, bien connu pour ses rôles dans des films populaires passés comme Homme d’Encino et La momie, a connu une résurgence de carrière ces derniers temps, ce qui lui a valu plusieurs rôles majeurs. Il a été récemment annoncé qu’il jouerait le rôle principal dans La baleine, le dernier film du célèbre cinéaste Darren Aronofsky. Fraser jouera également aux côtés de grands noms comme Leonardo DiCaprio et Robert De Niro dans Martin Scorsese Tueurs de la Lune Fleur. Il joue également Robotman dans la série Patrouille du destin.

Fille chauve-souris n’a pas encore de date de sortie car peu d’autres détails sont disponibles. Ce que l’on sait, c’est qu’il sortira exclusivement sur HBO Max.

Sujets : Batgirl, HBO Max