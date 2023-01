Forspoken: la taille de téléchargement et la date de préchargement pour PS5 sont définies

Parlé Bientôt disponible sur PS5 et PC. Lorsque le préchargement PS5 démarre et quelle est la taille du téléchargement, a maintenant été détourné via le PlayStation Network et Taille du jeu PlayStation déjà annoncé. Toutes les informations pertinentes peuvent être trouvées ici.

Forspoken : le lancement est imminent et le préchargement commencera bientôt

Quand est-ce que Forspoken sort ? Bonne nouvelle : Si vous vous sentez comme « Forspoken », vous n’avez pas à attendre beaucoup plus longtemps. dans une bonne semaine le moment venu, le jeu en monde ouvert de Square Enix apparaîtra.

Le 24 janvier 2023 le lancement de « Forspoken » devrait avoir lieu.

Quand commence la précharge ? Qui veut une version numérique de Précommandé Forspoken a, comme d’habitude dans de nombreux jeux, il peut lancer le téléchargement quelques jours avant. Ensuite, vous serez prêt à temps pour la sortie et pourrez commencer tout de suite.

Le 22 janvier 2023 lance le préchargement de « Forspoken ».

Quelle sera la taille du téléchargement ? Heureusement est Malgré le monde ouvert, Forspoken n’est pas si gros comme « Warzone » ou « Call of Duty: Modern Warfare ». Mais vous devez toujours disposer d’un espace libre sur la PS5 si les informations sur la taille du jeu PlayStation sont correctes.

87,28 Go le téléchargement devrait échouer.

Il y en a peut-être un autre Patch du premier jour. Sa taille et l’espace qu’occupera « Forspoken » sur votre SSD ne sont malheureusement pas encore certains.

Vous pouvez en obtenir un ici Regardez la bande-annonce de Forspoken :

Ce qui vous attend : « Forspoken » vous plonge dans un mystère Monde plein de créatures fantastiques et de magie. Vous êtes en fait une jeune femme de New York nommée Frey qui sort maintenant avec un bracelet parlant et les problèmes du monde magique d’Athia.

Dans le vrai sens du terme : dans « Forspoken », vous pouvez sifflant agilement à travers la zonemais il faut aussi beaucoup de combats exister. Les deux fonctionnent principalement avec l’aide de la magie.

