Guide: Marvel’s Guardians of the Galaxy Guide: Trucs, astuces et tous les objets de collection

Marvel’s Guardians of the Galaxy est une version autonome et originale du populaire Marvel IP pour PlayStation 5 et PS4. Il s’agit d’un jeu d’action-aventure à la troisième personne d’Eidos Montréal. Nous avons attribué au jeu un 8/10 dans notre Critique des Gardiens de la Galaxie de Marvel sur PS5, le décrivant comme « un titre incroyablement agréable et très drôle ».

Dans ce Guide des Gardiens de la Galaxie de Marvel, nous allons partager notre trucs et astuces pour débutant pour vous aider à sauver l’univers d’une nouvelle menace. Nous allons également révéler les emplacements de tous les objets de collection, comprenant Tenues et Objets de collection de gardien. Cette page comprendra également un Guide des trophées, révélant tous les trophées et comment obtenir le Platine.

Guide des Gardiens de la Galaxie de Marvel : Tous les objets de collection

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel proposent différents types d’objets de collection, tous pouvant être suivis dans le menu accessible en appuyant sur le pavé tactile. Un recueil documente les personnages, les objets et les lieux que vous visitez tandis que les tenues peuvent être consultées en cliquant sur chacun des cinq gardiens. Vous pouvez également voir Guardian Collectibles dans le premier.

Tenues sont stockés dans des boîtes avec un écran violet sur le devant. Caché dans la plupart des chapitres, interagir avec eux débloque un nouveau skin pour l'un des cinq Gardiens. Vous pouvez ensuite équiper la tenue que le personnage portera pendant le jeu et les cinématiques.

sont stockés dans des boîtes avec un écran violet sur le devant. Caché dans la plupart des chapitres, interagir avec eux débloque un nouveau skin pour l’un des cinq Gardiens. Vous pouvez ensuite équiper la tenue que le personnage portera pendant le jeu et les cinématiques. Objets de collection de gardien sont des objets uniques que vous pouvez ramasser dans l’environnement qui se rapportent à un gardien spécifique. Une fois que vous les avez récupérés et que vous êtes à bord du Milano, dirigez-vous vers les quartiers du personnage et vous déclencherez une conversation avec eux qui explorera leur histoire.

Entrées du Compendium Galactique suivre tous les personnages, factions, créatures, lieux, objets et archives du jeu. La grande majorité de ces catégories seront remplies automatiquement au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Les objets de collection Guardian appartiennent à la catégorie des objets, tandis que les journaux de texte que vous récupérez dans les chapitres se trouvent dans la section archives.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel ont un total de 16 chapitres, mais tous ne contiennent pas d’objets de collection. Vous trouverez ci-dessous des guides pour tous les objets de collection des Gardiens de la Galaxie de Marvel dans l’ordre où vous les découvrirez dans le jeu.

Guide Marvel’s Guardians of the Galaxy : listes de contrôle, trophées

Dans la prochaine partie de notre guide Marvel’s Guardians of the Galaxy, nous allons couvrir de plus amples informations concernant les listes de contrôle et les trophées.

Guide Marvel’s Guardians of the Galaxy : Trucs et astuces pour les débutants

De nombreuses options de difficulté différentes garantissent que Marvel’s Guardians of the Galaxy n’est pas une expérience particulièrement difficile, car vous pouvez régler le jeu sur la bonne difficulté pour vous. Cependant, il existe certains universels trucs et astuces nous partagerions avec tous les joueurs. Assurez-vous d’être bien préparé pour sauver la galaxie en les lisant tous.

Utilisez aussi les capacités de Star-Lord

Étant donné que la grande majorité des capacités des Gardiens sont activées en maintenant L1 puis en sélectionnant l’un des quatre personnages, il peut être facile d’oublier que le personnage principal Star-Lord a également son propre ensemble de compétences. Maintenez la manette gauche enfoncée, puis sélectionnez l’un de ses pouvoirs exclusifs pour renverser le cours d’une bataille. Dépensez des points de compétence dans le menu de pause pour débloquer des capacités encore meilleures pour Star-Lord.

Achetez la mise à niveau de la visière pour mettre en évidence les composants

La visière de Star-Lord est vitale pour trouver des indices environnementaux pour les énigmes, mais cela vaut la peine d’améliorer davantage l’appareil sur un établi afin que vous puissiez également mettre en évidence les composants. Ces micros peuvent ensuite être dépensés pour des avantages encore meilleurs pour vos blasters, donc savoir où se trouvent les composants à l’avance vous facilitera la vie. Il y a aussi la possibilité d’un objet de collection à proximité aussi.

Jouer en mode Performance

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel ont l’air génial en mode qualité, mais combiner 30 images par seconde avec un tel bourré d’action ne fonctionnera tout simplement pas. Lorsque vous en avez l’occasion, nous vous recommandons de vous diriger vers les options et de passer en mode performance pour ces 60 images par seconde. Le combat sera alors beaucoup plus fluide.

Tout n’est pas comme il semble

Nous ne voulons pas révéler de spoilers, mais il y a certains chapitres du jeu qui ne se déroulent pas exactement dans le domaine de la réalité. Vous les reconnaîtrez lorsque vous les rencontrerez et au cours de ces sections, vous ne devriez pas souscrire aux lois du bon sens. Si vous êtes pris dans un scénario de combat qui semble se répéter encore et encore, regardez peut-être les options de dialogue que vous choisissez et repensez-y.

Et cela met fin à notre guide Marvel’s Guardians of the Galaxy. Nous espérons que vous l’avez trouvé utile, que ce soit en trouvant des objets de collection ou en débloquant des trophées. Si vous avez d’autres trucs ou astuces à partager, n’hésitez pas à les publier dans les commentaires ci-dessous.