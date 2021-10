Rengoku mourra-t-il dans l’anime Demon Slayer ?

Favori parmi le public Demon Slayer: La triste mort de Mugen Train de Hashira était nécessaire pour le voyage de Tanjiro et l’histoire dans son ensemble. Alors que les tueurs titulaires poursuivent leur combat contre les démons mangeurs de chair de Muzan, la mort est inévitable dans le monde de Demon Slayer.

Dans Demon Slayer: Mugen Train, la mort de Kyojuro Rengoku, le premier Hashira à l’écran de la série, est particulièrement triste. La mort du Flame-Breaking Hashira fut d’autant plus douloureuse qu’il était le moins excentrique de son groupe, avec un caractère plus sincère et noble. L’histoire plus large de la série, dont Mugen Train est une partie canonique, l’exigeait.

ufotable se compose d’un groupe de stans Rengoku qui ne peuvent tout simplement pas le lâcher pic.twitter.com/J4Kv8kTzd0 — mel スケベ柱 (@sanemititties) 18 octobre 2021

Rengoku peut-il revenir à la vie ?

Même si un personnage a été accueilli favorablement par le public, l’intrigue peut avoir besoin d’eux pour faire face à sa disparition. Les Hashira étaient condamnés par le lien de Rengoku avec le protagoniste de l’histoire, Tanjiro. L’histoire de Tanjiro tourne autour de Demon Slayer et Rengoku était un mentor utile à avoir. Rengoku, un maître de la respiration des flammes, a peut-être pu aider Tanjiro à maîtriser le Hinokami Kagura, une technique extrêmement puissante qui semble être liée à la respiration des flammes.

« Rengoku considère Muichiro comme un jeune frère peut-être parce qu’il a environ l’âge de Senjuros » pic.twitter.com/hxiLHil4Ad – irem🧚‍♀️ (@peralties) 18 octobre 2021

Les chances qu’il revienne à la vie sont vraiment moindres. Il pourrait être utilisé dans les souvenirs et les flashbacks des personnages. Mais sa mort était belle et une raison pour tout le monde de combattre Muzan plus sérieusement que jamais. Il n’y a pas assez de temps dans la série pour que Tanjiro apprenne une compétence aussi avancée avant que les événements de Mugen Train ne se produisent. Rengoku a malheureusement été retiré du plan pour éviter le cliché d’anime habituel d’un héros accablant.

Enseigner au jeune Demon Slayer aurait rendu le voyage de Tanjiro beaucoup trop simple, et cela aurait blessé la série bien plus que la mort de Rengoku ne le pourrait jamais. Si Enmu avait été le dernier antagoniste de Mugen Train, la série aurait peut-être trouvé une méthode convaincante pour garder Rengoku dans les parages sans rendre son mentorat trop facile pour Tanjiro. Nous savons que Rengoku a un frère cadet, et Kagaya Ubuyashiki, le chef du Demon Slayer Corps, assigne régulièrement des missions aux Hashira. Rengoku aurait pu être exclu du chemin de Tanjiro sans être tué, à condition que cela ait été fait de manière créative.

Rengoku stans essaie de ne pas pleurer quand il semble défier * a lamentablement échoué * pic.twitter.com/qYTKZryTKi – RENGOKU EST REVENU DES CHEMISES MORTES (@rengokutopia) 21 octobre 2021

Quand Akaza s’est présenté à la fin du train Mugen, la Hashira cracheur de flammes a été forcée de mourir. Le premier démon Muzan du rang le plus élevé, le troisième rang supérieur des 12 Kizuki, apparaît dans la série. Il devait faire une déclaration sur la force scandaleuse des Démons et le danger qu’ils représentent, donc son entrée devait être spectaculaire. La victoire ou même la survie de Rengoku auraient terni la réputation des rangs supérieurs survivants, y compris Muzan.

En ce qui concerne Demon Slayer Corps Hashira, ils se sont montrés supérieurs à maintes reprises en détruisant facilement les démons que Tanjiro, Inosuke et Zenitsu avaient passé leur vie à combattre. Quand Akaza s’y est présenté, ils ont eu la chance d’avoir une Hashira à leurs côtés. Cependant, cela a servi à démontrer que Hashira n’est pas invulnérable. Ils ont appris à leurs dépens que Tanjiro et les autres ne peuvent pas toujours dépendre de la Hashira pour les sauver d’une bataille de démons.

apprécie vraiment l’engagement de dessiner Tanjiro endormi sur l’épaule de Rengoku sous tous les angles possibles lmfao pic.twitter.com/Hcuu84lUGj — Sarah umai ! (@kazryus) 25 octobre 2021

Dernièrement, les choses allaient un peu trop bien pour Tanjiro et son équipe. Les trois d’entre eux avaient grandi en force et en amitié au point où il était temps de se réveiller. Maintenant qu’ils sont chargés de perpétuer l’héritage de Rengoku, la perte de Rengoku a donné aux trios une nouvelle inspiration pour devenir plus forts tout en se développant en tant qu’individus.

Il s’agit de la mort de Rengoku dans Demon Slayer. Pour plus de contenu similaire, suivez 45Secondes.fr.