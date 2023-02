Breaking Bad Stars raconte l’histoire du retour de Walt et Jesse dans PopCorners Ad

Juste au moment où il semblait Breaking Bad les fans ne reverraient plus jamais Walter White et Jesse Pinkman, les personnages réunis à nouveau pour une nouvelle publicité du Super Bowl. Avant le grand match de dimanche, PopCorners a publié le nouveau spot, mettant en vedette Bryan Cranston et Aaron-Paul comme leur Breaking Bad personnages. La publicité parodie une scène dès le début de la série AMC avec Raymond Cruz revenant également pour reprendre son rôle de Tuco Salamanca, le premier antagoniste majeur de la série.





Dans une nouvelle interview avec Divertissement ce soir, Cranston et Paul ont révélé comment la publicité a vu le jour. Cranston dit que le Breaking Bad L’équipe a toujours été protectrice du spectacle, donc ce n’était pas un oui immédiat pour faire le spot. Mais ils étaient prêts à écouter le discours que les gens de PopCorners avaient en tête, et c’est à ce moment-là que les acteurs ont pensé qu’il valait la peine de revoir ces personnages une dernière fois.

« La vérité, c’est que les gens de PopCorners sont venus nous voir et nous ont dit : ‘Nous avons une idée' », explique Cranston. « Et ils nous ont présenté l’idée. Et nous sommes très, très protecteurs envers la série et les personnages. Alors nous avons écouté. Nous avons ri et nous avons pensé que c’était vraiment bien. »

Paul ajoute : « C’était tellement juste. Leur présentation était parfaite. Ils ont dit : « Nous voulons que cela ressemble à un épisode de Breaking Bad. C’est comme quelque chose qui était dans une capsule temporelle. »

Cranston révèle ensuite comment Paul a suggéré que Breaking Bad le créateur Vince Gilligan est également revenu pour diriger la publicité. PopCorners a ensuite embauché Gilligan, et juste pour une autre couche d’authenticité supplémentaire, ils ont également apporté le RV utilisé à l’écran de la série télévisée pour figurer dans l’annonce. Cranston dit qu’ils ont également regardé des images de l’émission pour que la parodie ressemble autant à Breaking Bad que possible.

« Nous avons revu les scènes que nous imitions de la série et avons légèrement modifié le dialogue pour nous assurer que le positionnement était correct, que le dialogue était correct. Et nous utilisons le vrai RV que nous avons utilisé dans la série », déclare Cranston.





Aaron Paul était ravi de revisiter ce monde

Aaron Paul a également déclaré que c’était « tellement agréable d’être de retour » dans le Breaking Bad monde, même pour une courte publicité qui n’est pas canon pour l’émission de télévision (nous présumons). L’acteur réfléchit à la façon dont c’est cette émission qui l’a catapulté au rang de célébrité, lui permettant de profiter de tous les succès qu’il a eus depuis.

« J’en suis tellement fier de faire partie de cette entreprise », explique Paul. « C’est juste une publicité tellement amusante. Je veux dire, en essayant de me faire un nom dans cette industrie, j’ai fait des quantités infinies de publicités et vous espérez juste faire la coupe. »

L’annonce sera diffusée pendant le Super Bowl, mais si vous voulez la regarder maintenant, vous pouvez le faire en regardant la vidéo ci-dessous.